 Castillo tarihe geçti – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    tarihe geçti

    Castillo tarihe geçti

    Trabzonspor’un Kolombiyalı oyuncusu, Medical Park Arena’da ilk golü atan isim oldu. İki gol kaydeden , futbol resitali sundu

    Bordo-mavili takımın sezon başında uzun uğraşlar sonucu ABD'nin Dallas takımından 4 milyon dolara transfer ettiği Fabian Castillo dün tarihe geçti. 24 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena'da ilk golü atan isim oldu.

    Düne kadar sadece bir asisti bulunan genç futbolcu, yeni statla birlikte resmen patladı. Çalışkanlığı, hızı ile de dikkat çeken, futbolu ile resital sunan maç sonrası, "Çok mutluyum. Stadımız muhteşem olmuş ve burada ilk golü atan ben oldu. Bunun için gurur duyuyorum. Artık her geçen gün daha iyi olacağız" dedi.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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