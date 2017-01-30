Castillo tarihe geçti
Trabzonspor’un Kolombiyalı oyuncusu, Medical Park Arena’da ilk golü atan isim oldu. İki gol kaydeden Castillo, futbol resitali sundu
Bordo-mavili takımın sezon başında uzun uğraşlar sonucu ABD'nin Dallas takımından 4 milyon dolara transfer ettiği Fabian Castillo dün tarihe geçti. 24 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena'da ilk golü atan isim oldu.
Düne kadar sadece bir asisti bulunan genç futbolcu, yeni statla birlikte resmen patladı. Çalışkanlığı, hızı ile de dikkat çeken, futbolu ile resital sunan Castillo maç sonrası, "Çok mutluyum. Stadımız muhteşem olmuş ve burada ilk golü atan ben oldu. Bunun için gurur duyuyorum. Artık her geçen gün daha iyi olacağız" dedi.
Düne kadar sadece bir asisti bulunan genç futbolcu, yeni statla birlikte resmen patladı. Çalışkanlığı, hızı ile de dikkat çeken, futbolu ile resital sunan Castillo maç sonrası, "Çok mutluyum. Stadımız muhteşem olmuş ve burada ilk golü atan ben oldu. Bunun için gurur duyuyorum. Artık her geçen gün daha iyi olacağız" dedi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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