Ekici'ye rest!
26 yaşındaki orta sahaya bir kez daha “F.Bahçe işi olmuyor. Beşiktaş’a git” diyen ama yine ret yanıtı alan yönetim, Mehmet Ekici’nin sezon sonuna kadar kadro dışı kalmasına karar verdi.
1.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Başkan'ın bu cevap üzerine sert çıkarak, oyuncuya sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılacağını belirttiği dile getirildi. Ardından bir durum değerlendirmesi yapan bordo-mavili yönetim, gurbetçi oyuncunun Beşiktaş ile anlaşmaması durumunda sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak calışmasına karar verdi. Usta'nın önümüzdeki günlerde Ekici'nin kendisi ve ailesiyle bir görüşme daha yapması ve durumundaki belirsizliği ortadan kaldırması bekleniyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ekici, şu ana kadar Trabzonspor ile 83 maça çıktı ve 18 gol attı. 18 de asist yapan 1.80 boyundaki orta saha, 2014 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Werder Bremen'den alınmıştı.
HADDİNE DEĞİL
Trabzonsporlu yöneticisi Gökhan Saral, Mehmet Ekici hakkında sert açıklamalar yaptı. Ekici'nin transfer sürecinin takıma zarar verdiğini anlatan Saral, "Mehmet Ekici'nin kafası başka yerde, kendisi Trabzon'da olmaz. Şu anki süreç Trabzonspor'a zarar veriyor. Trabzonspor'a çok Ekici'ler geldi geçti. Camialar arasında yeni bir elektriklenmeye kapı açmaya da gerek yok. Bu Mehmet Ekici'nin hakkı da haddi de değil. Kimseye zorla oyuncu vermeyiz. Trabzonspor kulübü ve yönetimi bu kararlılıktadır" ifadesini kullandı.
AKYAZI'YI KİRALAYACAĞIZ
Saral, Gaziantepspor maçın Şenol Güneş Stadı'nda oynamak istediklerini de belirtti. Saral, stattaki eksiklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek şöyle devam etti: "Bakanlığın da onayıyla maç başı kiralama metoduyla stadın devir alınması gündemde. Başta Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu desteğini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile de koordinasyon devam ediyor. Bu işin geri dönüşü yok. Artık bir maç daha erteleyelim düşüncesi olmayacak. Eksiklerin giderilmesi 3 ayı bulacak ama burada futbol oynamaya engel durum yok."
Yunus Emre SEL
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:05
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
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