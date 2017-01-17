 Ekici'ye rest! – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Ekici'ye rest!

    Ekici'ye rest!

    26 yaşındaki orta sahaya bir kez daha “F.Bahçe işi olmuyor. ’a git” diyen ama yine ret yanıtı alan yönetim, ’nin sezon sonuna kadar kadro dışı kalmasına karar verdi.

    'da transferinde belirsizlik sürerken, bordo-mavili yönetim, gurbetçi oyuncuya rest çekti. Önceki gün İstanbul'da Mehmet Ekici'yle görüşen Başkan Muharrem Usta'nın "Biz seninle daha önce de konuştuk. Yurt dışındaki takımlar ile siz görüşecektiniz. Yurt içindeki takımlar ile de biz görüşecektik. F.Bahçe ile takas işi bu şartlarda olmuyor. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda Beşiktaş ile anlaşalım. Seni Beşiktaş'a göndermek istiyoruz. Bu bizim için en iyi seçenek. Bunu kabul et ve iş bitsin" dediği belirtildi. Ancak oyuncunun kendisinin ve menajerinin F.Bahçe'ye gitme konusunda ısrarcı olması üzerine Muharrem Usta'nın tavrını değiştirdiği belirtildi.

    1.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
    Başkan'ın bu cevap üzerine sert çıkarak, oyuncuya sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılacağını belirttiği dile getirildi. Ardından bir durum değerlendirmesi yapan bordo-mavili yönetim, gurbetçi oyuncunun Beşiktaş ile anlaşmaması durumunda sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak calışmasına karar verdi. Usta'nın önümüzdeki günlerde Ekici'nin kendisi ve ailesiyle bir görüşme daha yapması ve durumundaki belirsizliği ortadan kaldırması bekleniyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ekici, şu ana kadar Trabzonspor ile 83 maça çıktı ve 18 gol attı. 18 de asist yapan 1.80 boyundaki orta saha, 2014 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Werder Bremen'den alınmıştı.

    HADDİNE DEĞİL
    Trabzonsporlu yöneticisi Gökhan Saral, Mehmet Ekici hakkında sert açıklamalar yaptı. Ekici'nin transfer sürecinin takıma zarar verdiğini anlatan Saral, "Mehmet Ekici'nin kafası başka yerde, kendisi Trabzon'da olmaz. Şu anki süreç Trabzonspor'a zarar veriyor. Trabzonspor'a çok Ekici'ler geldi geçti. Camialar arasında yeni bir elektriklenmeye kapı açmaya da gerek yok. Bu Mehmet Ekici'nin hakkı da haddi de değil. Kimseye zorla oyuncu vermeyiz. Trabzonspor kulübü ve yönetimi bu kararlılıktadır" ifadesini kullandı.

    AKYAZI'YI KİRALAYACAĞIZ
    Saral, Gaziantepspor maçın Şenol Güneş Stadı'nda oynamak istediklerini de belirtti. Saral, stattaki eksiklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek şöyle devam etti: "Bakanlığın da onayıyla maç başı kiralama metoduyla stadın devir alınması gündemde. Başta Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu desteğini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile de koordinasyon devam ediyor. Bu işin geri dönüşü yok. Artık bir maç daha erteleyelim düşüncesi olmayacak. Eksiklerin giderilmesi 3 ayı bulacak ama burada futbol oynamaya engel durum yok."



    Yunus Emre SEL
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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