Mehmet Ekici kadro dışı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal maç öncesinde flaş bir karar aldı. Yanal, transfer görüşmelerinde bulunan Mehmet Ekici'yi maç kadrosuna almadı.



İSTANBUL'DA MUHARREM USTA İLE GÖRÜŞECEK

Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasına 'kulüpten izinsiz açıklamalarda bulunması' gerekçe gösterildi. Bordo mavili yönetime takımdan ayrılmak istediğini bildiren ve transferde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleriyle anılan Mehmet Ekici, Bursaspor maçı öncesi, basında çıkan açıklamaları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Başkan Muharrem Usta'nın yönetim kurulu ile bir toplantı yaptığı ve kulüpten habersiz yapılan açıklamalar nedeniyle kadro dışı kararı alındığı belirtildi.



Maçın ardından 29 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor kafilesinden ayrıldığı ve İstanbul'a giderek burada başkan Muharrem Usta ile görüşeceği öğrenildi. Yapılacak bu görüşmenin ardından ise Ekici'nin durumu netlik kazanacak.



18 kişilik kadroda yer almayan Mehmet Ekici takımla birlikte Bursa maçı kafilesinde yer almıştı. Ekici'nin adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor. Öte yandan Ersun Yanal yeni transferlerden Olcay Şahan, Mas ve Pereira'yı ilk 11'de görevlendirdi.



