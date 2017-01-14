 MASaüstü YAZICI – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    MASaüstü YAZICI

    MASaüstü YAZICI

    Trabzon 2. yarısını 10 kişi oynadığı nefes kesen maçta Bursa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Yeni transfer Mas'ın korner gibi taç atışında golü kaydeden Yusuf Yazıcı bir de asist yaparak yıldızlaştı.

    Süper Lig 17. hafta açılış mücadelesinde Trabzonspor, Bursaspor'u 2-1 yenerek ikinci yarıya muhteşem bir başlangıç yaptı. Bordo- mavililerin gollerini 12. dakikada Yusuf Yazıcı ve 28'de Uğur Demirok attı. Tihsah'ın tek sayısını 39'da Kubilay attı. 48'de N'Doye'un atılması ile 10 kiyi kalan Yanal'ın talebeleri kalesini iyi savunup, üç puanı aldı. forması ile Bursaspor'a karşı bir gol atan ve bir asist yapan 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı alkış aldı. Genç oyuncu bordo-mavili takımla sahaya çıktığı 39 dakikada 3 gol atıp, 5 asist yaparken neredeyse her 49 dakikada bir skora katkı sağladı. Yazıcı, geçtiğimiz sezon da 464 dakika süre almış, 2 gol atmış ve 3 asist yapmıştı. Yeni transferler Pereira, Mas ve Olcay da muhteşem performans sergileyerek alkış aldılar. Olcay Şahan, bir net gol pozisyonundan yararlanamazken 3 kez ikili mücadele sonucu top kazandı ve % 72 isabetli pas oranı ile oynadı.

    1 YIL SONRA 2 GOL
    Fırtına'daki büyük değişim dikkat çekti. Deplasmanlardaki kötü performansıyla taraftarlarını üzen bordo mavili ekip, 1 yıl sonra en iyi hücum performansını sergiledi. Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor 1 yıl sonra ilk kez ligde bir deplasman maçında 2 gol attı. 1 yıl önce Fırtına yine deplasmanında 2 gol atmış ve 4-2 mağlup olmuştu.

    YÖNETİMDEN TAM DESTEK
    Trabzonspor yönetimi, Bursa deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Maç öncesinde de takımı stadyuma uğurlayan bordomavili yöneticiler, oyunculara olan güvenlerini vurguladı. Sakat Bero da takımla stada geldi.

    N'DOYE İLK KEZ KIZARDI
    Fırtına'nın forveti N'Doye dün kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. 48'de Erdem ile girdiği hava topu mücadelesinde atıldı. Hakem Uğurlu pozisyonda önce devam ediyordu ama Bursalılar'ın itirazı sonrası kırmızı çıkardı.

    Yunus Emre SEL
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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