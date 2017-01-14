MASaüstü YAZICI
Trabzon 2. yarısını 10 kişi oynadığı nefes kesen maçta Bursa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Yeni transfer Mas'ın korner gibi taç atışında golü kaydeden Yusuf Yazıcı bir de asist yaparak yıldızlaştı.
1 YIL SONRA 2 GOL
Fırtına'daki büyük değişim dikkat çekti. Deplasmanlardaki kötü performansıyla taraftarlarını üzen bordo mavili ekip, 1 yıl sonra en iyi hücum performansını sergiledi. Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor 1 yıl sonra ilk kez ligde bir deplasman maçında 2 gol attı. 1 yıl önce Fırtına yine Bursaspor deplasmanında 2 gol atmış ve 4-2 mağlup olmuştu.
YÖNETİMDEN TAM DESTEK
Trabzonspor yönetimi, Bursa deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Maç öncesinde de takımı stadyuma uğurlayan bordomavili yöneticiler, oyunculara olan güvenlerini vurguladı. Sakat Bero da takımla stada geldi.
N'DOYE İLK KEZ KIZARDI
Fırtına'nın forveti N'Doye dün kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. 48'de Erdem ile girdiği hava topu mücadelesinde atıldı. Hakem Uğurlu pozisyonda önce devam ediyordu ama Bursalılar'ın itirazı sonrası kırmızı çıkardı.
Yunus Emre SEL
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
MASaüstü YAZICI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.