Rodallega'da mutlu son
Trabzonspor, sezon sonu Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona erecek olan Hugo Rodallega konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaştı. Bordo-mavililer golcü oyuncuyla da anlaşmak için menajerinin Türkiye’ye gelmesini bekliyor.
Devre arası transfer dönemine sezon başında olduğu gibi hızlı giren Trabzonspor, Mas ve Pereira'nın ardından Süper Lig'in golcü futbolcusu Hugo Rodallega'nın kulübü Akhisar Belediyespor ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi, Hugo Rodallega'nın Amerika'da bulunan menajerinin Türkiye'ye gelmesinin ardından oyuncuyla da anlaşarak transferi resmiyete dökmeyi hedefliyor. Yapılacak görüşmenin ardından bordo-mavililerin 2-3 gün içerisinde golcü oyuncuyla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Rodallega'da mutlu son haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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