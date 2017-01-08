 Rodallega'da mutlu son – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    'da mutlu son

    Rodallega'da mutlu son

    Trabzonspor, sezon sonu Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona erecek olan Hugo konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaştı. Bordo-mavililer golcü oyuncuyla da anlaşmak için menajerinin Türkiye’ye gelmesini bekliyor.

    Devre arası transfer dönemine sezon başında olduğu gibi hızlı giren Trabzonspor, Mas ve Pereira'nın ardından Süper Lig'in golcü futbolcusu Hugo 'nın kulübü Akhisar Belediyespor ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi, Hugo Rodallega'nın Amerika'da bulunan menajerinin Türkiye'ye gelmesinin ardından oyuncuyla da anlaşarak transferi resmiyete dökmeyi hedefliyor. Yapılacak görüşmenin ardından bordo-mavililerin 2-3 gün içerisinde golcü oyuncuyla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:14
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