Defans tamam sıra forvette
Akhisar’da forma giyen 31 yaşındaki Rodallega, Everton’un 26 yaşındaki forveti Niasse ve San Lorenzo’nun 29 yaşındaki futbolcusu Cauteruccio için yeni girişimler yapılıyor.
NİASSE GELMEYE DÜNDEN RAZI
Trabzonspor'un Ege temsilcisine Rodallega için yeni bir teklif yaptığı ve görüşmelerin yeniden başladığı belirtiliyor. Başkan Muharrem Usta'nın en önemli hedefi ise Oumar Niasse. İngiliz ekibini ikna etme çalışmaları devam ederken, Niasse'nin "Siz kulübümle anlaşın ben gelirim" demesi yönetimin iştahını iyice artırmış durumda. En kısa zamanda forvet transferinin biteceği dile getirildi.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:57
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
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