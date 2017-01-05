 Defans tamam sıra forvette – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Defans tamam sıra forvette

    Defans tamam sıra forvette

    Akhisar’da forma giyen 31 yaşındaki Rodallega, Everton’un 26 yaşındaki forveti Niasse ve San Lorenzo’nun 29 yaşındaki futbolcusu Cauteruccio için yeni girişimler yapılıyor.

    Defans hattını Mas ve Pereira ile güçlendiren 'da taraftarlar artık golcü transferi bekliyor. Bu noktada bordo-mavili takımın listesinde birçok futbolcu yer alıyor. Beşiktaş'ın da gündeminde olan Antalyasporlu Eto'o'nun alınması çok zor. Başkan Muharrem Usta dün bir taraftarın "Başkan Eto'o bitti mi?" sorusunu beğendi ama bu işin olma ihtimali düşük. Yönetimin listesinde bulunan isimler Akhisar'ın 31 yaşındaki Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega, Everton'un 26 yaşındaki Senegalli yıldızı Oumar Niasse ve San Lorenzo'da forma giyen 29 yaşındaki Uruguay asıllı İtalyan Martin Cauteruccio... 3 isimle de ciddi olarak ilgileniyor ve her gün görüşmeler yapılıyor.

    NİASSE GELMEYE DÜNDEN RAZI
    Trabzonspor'un Ege temsilcisine Rodallega için yeni bir teklif yaptığı ve görüşmelerin yeniden başladığı belirtiliyor. Başkan Muharrem Usta'nın en önemli hedefi ise Oumar Niasse. İngiliz ekibini ikna etme çalışmaları devam ederken, Niasse'nin "Siz kulübümle anlaşın ben gelirim" demesi yönetimin iştahını iyice artırmış durumda. En kısa zamanda forvet transferinin biteceği dile getirildi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:57
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