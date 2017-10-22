Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir soruya "Beşiktaş'ın olmadığı maç derbi değildir" karşılığını verdi.
Fikret Orman ses getirecek bir derbi yorumunda bulundu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetici Hakan Özköse, 2017-2018 Dönemi UNIBJK Bilgilendirme Kongresi'nde, taraftarlarla bir araya geldi.
Vodafone Park'ta düzenlenen etkinlikte Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalar yapan Orman, katılımcıların sorularını cevapladı ve fikir alışverişinde bulundu.
Fikret Orman'ın bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir soruya ise "Beşiktaş'ın olmadığı maç derbi değildir" karşılığını vermesi dikkati çekti.
Başkan Orman, daha sonra üniversiteli Beşiktaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:38
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Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
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Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
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F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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