MANŞETİNE TAŞIDI!

Özellikle Galatasaray ve Türk futbolu L'Equipe'e manşet oldu. Dünyaca ünlü futbol dergisi bu ay ki sayısında Galatasaraylı futbolcular Gomis ve Beldhanda'yı ön plana çıkarırken Türkiye Ligi'ndeki Fransız futbolcuları da haber yaptı. Dergi, Fransa ve tüm dünyada bayilerdeki yerini bugün aldı.

Kapakta Galatasaray'da forma giyen Belhanda, Gomis ve Feghouli'nin bulunduğu bir fotoğrafa yer veren dergi Türkiye'ye tam 15 sayfa ayırdı. Fransız futbolcuların Süper Lig'de bugüne kadar hiç görülmediği şekilde kalabalık olduklarını yazan dergi "Türk gibi güçlü" sözünü "Türk futbolu gibi güçlü" cümlesi ile sayfalarına taşıdı.

2 FRANSIZ'DAN 15 FRANSIZ FUTBOLCUYA ÇIKTI

Bu sezon 15 Fransız futbolcunun Türk takımları firmasını giydiğini, geçen sezon sadece iki Fransız'ın Türkiye'de futbol oynadığını yazan dergi Türkiye'de en sevilen Fransız futbolcusunun Pascal Nouma olduğuna işaret etti. Türkiye'deki Fransız futbolcularına olan ilginin "Fransız futbol okullarının" kalitesinden geldiğini açıklayan dergi, Fransa 2. Liginin bile Türkiye için çekici geldiğini, bu teknik çekiciliğe futbolcuların Türkiye'de aldıkları maaşlar ve düşük vergi sistemi de eklenince Fransız futbolcuların "hayır" diyemediklerini yazdı.

PASCAL'IN ETKİSİ

Pascal Nouma'nın "Kanser olduğumu duyunca kulüpteki koltukları kırarak beni Türkiye'ye isteyen seyirciyi unutmam mümkün değil" sözlerine yer veren dergi bu sezon Türkiye'ye gelen bir çok futbolcu için Nouma'nın çok güç sarf ettiğini belirtti. Süper Lig'de forma giyen Fransız futbolcuların L'Equipe dergisine yaptıkları açıklamalar şu şekilde:



YOUNÈS BELHANDA: "GALATASARAY DEV BİR BOYUTTA"

"Bu sezon transfer için neden Galatasaray'ı seçtin ?" sorusuna "Çünkü en ciddi teklif Galatasaray'dan geldi, herhangi bir kulüp ile değil Türkiye'nin en çok kupasına sahip büyük bir kulüp ile anlaştım, şampiyonalar liginde iddiası olan bir kulüp, insani boyutlarda olan Montpellier ve Nice'ten sonra bir başka boyutta olan, dev bir boyutta olan Galatasaray'a geldim, transfer konusu hafif bir konu değil, transfer olmadan önce Galatasaray hakkında sorduğum sorulardan arkadaşlarım bıkmıştı" cevabını verdi. "Peki arkadaşların neler söyledi ?" sorusuna ise "Sadece iyi şeyler söylediler, Türkiye'nin, İstanbul'un, buradaki futbol aşkının büyüklüğünden bahsettiler, geldiğimde daha havalimanında doğru bir seçim yaptığımı anladım, sahamızda taptığımız maçlarda seyirci sayısı 50 bin oluyor, 2-0 kazandığımız maçlardaki bile seyirci peşini bırakmıyor, bazen yarım saatte tüm gücünü harcamış oluyorsun, fakat seyircinin coşkusu sana tekrar güç veriyor, bu inanılmaz bir şey, bugüne kadar bir çok kulüpte top oynadım ama hiç bir medya eşimle ilgilenmemişti, burada oda oldu, eşimin fotoğrafı gazetelerde çıktı, Türkiye'de futbol kutsallaşmış, özel hayatın yok, bunun pozitif ve negatif tarafları var, geçenlerde çocuklarımla havuza gitmiştim ve fotoğraflarımızı çekiyorlardı. Türk futbol şampiyonası çok teknik, seyirci faktörü çok önemli, kendi sahamızda ne kadar rahatsak deplasman maçları da o kadar zor oluyor, seyirci seni kanat takmaya zorluyor. Müslüman futbolcular burada çok rahatlar, hiç kimse sana Müslüman mısın, Hristiyan mısın diye sormuyor, herkes dinini yaşıyor. Dünyada aradığın her şeyi İstanbul'da bulabilirsin, gelmeden önce bana bu şehrin güzelliğini anlatmışlardı, buraya gelince insan bunu daha iyi anlıyor. Türk mutfağı bir Harika, en lezzetli etleri burada yedim, börekler bir harika, kilo konusunda dikkat etmek lazım fakat şu sıralarda biraz zayıfladım dolayısı ile yiyebilirsin (gülerek söylüyor)" cevaplarını verdi.



CEDRİC CARRASSO'NUN AÇIKLAMALARI

Türkiye'de katıldığı ilk maçın görüntülerini cep telefonundan L'Equipe gazetecisine gösteren Carrasso "bu benim ilk maçımdı, nasıllar (seyirciler) ama, insanın tüyleri diken diken oluyor, bu muhteşem bir şey" diyerek Fransız gazeteciye duygularını anlatıyor. Bordeaux kulübü ile kontratı bitmek üzere ilken gideceği müstakbel kulüp için "her yer olur Türkiye olmaz" açıklamasını yaptıktan sonra Galatasaray'a transfer olan Carrasso sözlerine şöyle devam ediyor: "bu ülke hakkında çok yanlış bilgilere ve öngörülere sahiptim, buraya gelmem için beni Gomis ikna etti ve çokta iyi etti, bu kulüp bir dev (Galatasaray), Türkiye Futbol için yaşıyor, çok harika bir tecrübe yaşıyorum, İstanbul eşsiz, burada insan kendini dünyanın merkezinde hissediyor, hayatımı çok iyi kazanıyorum, kazancım Bordeaux'da ki kazancım ile aynı, ama Türkiye'ye sadece para için geldiysen, Türkiye'nin senden istediği performans karşısında her şeyi kaybedersin."