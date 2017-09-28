 DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU! – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!

    DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!

    Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın 1 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Süleyman Özay üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak da Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

    Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

    Yarın:
    20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

    30 Eylül Cumartesi:
    14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya
    14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
    16.30 Kayserispor-Bursaspor: Hüseyin Göçek
    19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy

    1 Ekim Pazar:
    14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
    16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Halil Umut Meler
    19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
    19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:03
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