DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
30 Eylül Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya
14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
16.30 Kayserispor-Bursaspor: Hüseyin Göçek
19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy
1 Ekim Pazar:
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Halil Umut Meler
19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:03
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''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''
Toplam 9
Yorum
flyer Yuh bu nasıl sallama böyle. Sen rüyanda kamyon devirip hakemle maç verdik mi sanıyorsun. gerçeklere gel uyan artık şekip sabah oldu.
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UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK
Toplam 3
Yorum
dogan aferim uefa bari siz adil olun türkiyede adalet yok..
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 18
Yorum
dogan ne boş konuşuyorsun sen.. senin sinsi başkanın da sponsor anlaşmasında fb salamdı mı? yaşın kac senin 9 falan mı?
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