DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın 1 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Süleyman Özay üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak da Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır16.30 Kayserispor-Bursaspor: Hüseyin Göçek19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Halil Umut Meler19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus