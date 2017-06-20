 İssiar Dia imzaya geliyor – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    İssiar Dia imzaya geliyor

    İssiar Dia imzaya geliyor

    Süper Lig'in yeni takımı transferde anlaşma sağladığı ile İstanbul'da sözleşme imzalayacak.

    Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Dia'nın en geç yarına kadar Türkiye'de olacağı ve kendisini Evkur Yeni Malatyasporlu yapan sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, Dia ile büyük oranda anlaştıklarını ve Fransa'da başarılı bir sezon geçiren oyuncuyu imza için Türkiye'ye beklediklerini belirtti. Nancy formasıyla 30 maça çıkan Dia, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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