3 teknik adam ile anlaşamadılar

Göztepe daha önce gündemine gelen üç isimle uzlaşma sağlanamadı. Sergen Yalçın'ın maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle daha önce görüşmeler tıkanırken, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu da el yaktı. Lucescu'nun 5 milyon eurodan kapıyı açması üzerine transfer defteri açılmadan kapanırken, Alman çalıştırıcı Christoph Daum'dan da kötü haber geldi. Romanya Milli Takımında sözleşmesi sona eren Daum'a, Rumen federasyonundan yeni bir teklif geldiği önümüzdeki hafta içinde sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatacağı öğrenildi. Bu gelişme üzerine Göztepe'nin Daum hayali de sona ererken, Hamza Hamzaoğlu ismi de gündemden düştü. Göztepe yönetiminin, Hamzaoğlu ile ilgili Galatasaray ve Bursaspor kulüplerinden olumlu referans almadığı bu nedenle transferi düşünmediği öğrenildi.



Şerafettin ÇIRACI

