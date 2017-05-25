TFF'den flaş değişiklik
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son hafta fikstüründe değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
Daha önce Süper Lig'in son haftasına kadar oynanacak maçların gün ve saatini açıklayan TFF, Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanında şampiyonluğunu ilan etmesi halinde 34. haftayı, hafta içerisinde oynatmayı planlıyor.
Son haftanın programı 30-31 Mayıs-1 Haziran tarihlerine alınacak ve lig beklenenden birkaç gün öncesinde sona erecek.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:50
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Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
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Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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