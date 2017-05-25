 TFF'den flaş değişiklik – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    'den flaş değişiklik

    TFF'den flaş değişiklik

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son hafta fikstüründe değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

    Daha önce Süper Lig'in son haftasına kadar oynanacak maçların gün ve saatini açıklayan , Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanında şampiyonluğunu ilan etmesi halinde 34. haftayı, hafta içerisinde oynatmayı planlıyor.

    Son haftanın programı 30-31 Mayıs-1 Haziran tarihlerine alınacak ve lig beklenenden birkaç gün öncesinde sona erecek.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:50
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    TFF
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