TFF'den flaş değişiklik

Daha önce Süper Lig'in son haftasına kadar oynanacak maçların gün ve saatini açıklayan TFF, Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanında şampiyonluğunu ilan etmesi halinde 34. haftayı, hafta içerisinde oynatmayı planlıyor.

Son haftanın programı 30-31 Mayıs-1 Haziran tarihlerine alınacak ve lig beklenenden birkaç gün öncesinde sona erecek.