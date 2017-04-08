Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği-Antalyaspor maçında sakatlanan orta hakem Hüseyin Göçek'in yerine müsabakanın yönetimini devralan 4. hakem Murat Özcan, skandalın eşiğinden döndü.



Maçın 57'nci dakikasında Gençlerbirliği oyuncusu Khalili'nin rakibine yaptığı hareket sonrası, hakem Özcan İsveçli oyuncuya 2. sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun sarı kartı yoktu. Aynı pozisyondan 1 dakika önce 15 numaralı Politevich'in yaptığı harekete avantaj kuralını uygulayan Özcan, 55 numaralı Khalili'nın faulu sonrası numaraları karıştırdı ve 2 kartı da Khalili'ye çıkardı.



Gençlerbirliği oyuncularının yoğun itirazları ve maçın 4. hakemi Hüseyin Göçek'in uyarısıyla birlikte Özcan kararından döndü ve Khalili'nin kırmızı kartını iptal etti.





AYNISI 3 GÜN ÖNCE YAŞANMIŞTI!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile Sivasspor arasında oynanan mücadelede de hakem Alper Ulusoy benzer bir hataya imza atmıştı.



Ulusoy, 73. dakikaya kadar hiçbir oyuncusu sarı kart görmeyen Konyaspor'dan Ali Turan'a sarı kartını çıkartıktan sonra ilginç şekilde kırmızı kartına başvurmuş ve sonrasında gelen itirazlar neticesinde hatasından dönmüştü.