Tigana’dan büyük övgü

Maçtan sonra Başkan Fikret Orman'ı tebrik eden Fransız çalıştırıcının, "O gün de biliyordum, Beşiktaş'ta büyük bir potansiyel olduğunu. Hep bekliyordum, o potansiyel ne zaman patlayacak diye. Kendi gözlerimle gördüm ki, Monaco maçında izlediğim Beşiktaş; Mourinho ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Porto'ydu sanki" diyerek övgülerini dile getirdi.