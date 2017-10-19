 Tigana’dan büyük övgü – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    ’dan büyük övgü

    Tigana’dan büyük övgü

    Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Jean , siyah-beyazlıların Monaco zaferini önceki akşam II. Louis Stadı'nın tribünlerinden izledi.

    Maçtan sonra Başkan Fikret Orman'ı tebrik eden Fransız çalıştırıcının, "O gün de biliyordum, Beşiktaş'ta büyük bir potansiyel olduğunu. Hep bekliyordum, o potansiyel ne zaman patlayacak diye. Kendi gözlerimle gördüm ki, Monaco maçında izlediğim Beşiktaş; Mourinho ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Porto'ydu sanki" diyerek övgülerini dile getirdi.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:40
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