 Monaco'nun yeni prensi: Cenk Tosun! – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Monaco'nun yeni prensi: Cenk Tosun!

    Monaco'nun yeni prensi: Cenk Tosun!

    Avrupa'daki gururumuz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin son yarı finalisti Monaco'yu Fransa'da 2. Luis Stadı'nın çimlerine gömdü. Monaco Prensi Falcao'ya, Tosun Paşa'yla tarihi bir ders veren siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak Türk futbolunda yine bir ilke imza attı

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında deplasmanda Fransa şampiyonu Monaco ile karşılaştı. 2. Luis Stadı'nda oynanan ve Sırp Hakem Mirolad Mazic'in yönettiği karşılaşmada 1-0 geriye düşen Kara Kartal, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Porto ve Leipzig'den sonra Monaco'yu da yenerek puanını 9'a çıkaran Beşiktaş, G Grubu'nda liderliğini sürdürdü.

    BİR GOLÜMÜZ VERİLMEDİ
    Karşılaşmanın 7. dakikasında Beşiktaş, Cenk'in kaleciden dönen şutunda Babel ile golü buldu ancak Sırp hakem Milorad Mazic, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

    SESSİZLİĞİ FALCAO BOZDU
    Monaco, 30. dakikada Falcao ile 1-0 öne geçti. Kolombiyalı yıldızın golüyle deplasmanda yenik duruma düşen Şenol Güneş, golün şokunu erken atlattı ve Monaco'nun üstünlük sevinci yalnızca 4 dakika sürdü. 34'te sahneye çıkan Cenk Tosun, Quaresma'nın asistini gole çevirdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

    CENK TOSUN MONACO'YU SALLADI
    Cenk Tosun, ikinci yarıda da bıraktığı yerden devam etti. Milli futbolcu 54. dakikada bu kez sol ayağıyla kaleci Subasic'i avladı ve Kara Kartal'ı Fransa'da 2-1 öne geçirdi. Tolgay Arslan'ın direkten dönen şutunu takip eden Babel'in pasında altı pas üzerinde vuruşunu yapan Cenk, Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanından sonra Monaco'da da kritik bir golle galibiyeti getiren isim oldu.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup etti.

    Grubun diğer maçında Leipzig, Porto'yu 3-2 mağlup etti.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Monaco'nun yeni prensi: Cenk Tosun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.