Monaco'nun yeni prensi: Cenk Tosun!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında deplasmanda Fransa şampiyonu Monaco ile karşılaştı. 2. Luis Stadı'nda oynanan ve Sırp Hakem Mirolad Mazic'in yönettiği karşılaşmada 1-0 geriye düşen Kara Kartal, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Porto ve Leipzig'den sonra Monaco'yu da yenerek puanını 9'a çıkaran Beşiktaş, G Grubu'nda liderliğini sürdürdü.





BİR GOLÜMÜZ VERİLMEDİ

Karşılaşmanın 7. dakikasında Beşiktaş, Cenk'in kaleciden dönen şutunda Babel ile golü buldu ancak Sırp hakem Milorad Mazic, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

SESSİZLİĞİ FALCAO BOZDU

Monaco, 30. dakikada Falcao ile 1-0 öne geçti. Kolombiyalı yıldızın golüyle deplasmanda yenik duruma düşen Şenol Güneş, golün şokunu erken atlattı ve Monaco'nun üstünlük sevinci yalnızca 4 dakika sürdü. 34'te sahneye çıkan Cenk Tosun, Quaresma'nın asistini gole çevirdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

CENK TOSUN MONACO'YU SALLADI

Cenk Tosun, ikinci yarıda da bıraktığı yerden devam etti. Milli futbolcu 54. dakikada bu kez sol ayağıyla kaleci Subasic'i avladı ve Kara Kartal'ı Fransa'da 2-1 öne geçirdi. Tolgay Arslan'ın direkten dönen şutunu takip eden Babel'in pasında altı pas üzerinde vuruşunu yapan Cenk, Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanından sonra Monaco'da da kritik bir golle galibiyeti getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup etti.

Grubun diğer maçında Leipzig, Porto'yu 3-2 mağlup etti.