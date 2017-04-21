İşte Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Monaco, Juventus ile eşleşirken, diğer tarafta da İspanya derbisinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaşacak.
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler belli oldu.
İspanyol takımlarının eşleşmesinde organizasyonun son şampiyonu İspanyol temsilcisi Real Madrid, ilk maçta Atletico Madrid'i evinde ağırlayacak.
Yarı finalin diğer müsabakasında ise Fransa temsilcisi Monaco ile İtalya ekibi Juventus karşılaşacak. İlk karşılaşma, Fransa'da gerçekleştirilecek.
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 2-3 Mayıs'ta, rövanşlar ise 9-10 Mayıs'ta oynanacak. Final maçına ise 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:09
- Muslera mı Volkan mı?
Toplam 11
Yorum
KARA Muslera bence Türkiyenin en iyi kalecisi ötesini bilmem
- N'Diaye'ye talibiz
Toplam 14
Yorum
burak Fenerbahçe bu adamı neden istiyor tamam iyi adam ama fenerin aradığı oyuncu bu değil zaten bu tarz oyuncu alper var ihtiyac 10 ve 8 numara
- Beşiktaş yarı finali avuçlarının arasından kaçırdı
Toplam 49
Yorum
dincher 2-Oğuzhana bukadar sabreden şenol güneş. 3-Beck ve G.Gönül varken tosiç ve mitroviç
İşte Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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