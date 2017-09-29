 Osmanlıspor’dan zafer sözü – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    ’dan zafer sözü

    Osmanlıspor’dan zafer sözü
    OSMANLISPOR'un başında çıktığı ilk maçta Antalya'ya karşı yenilgi alan İrfan Buz, gelecek haftalar öncesi umut saçtı. Eksiklerini kapatacaklarını belirten Buz, "Kasımpaşa maçı yeni bir başlangıç olacak. Çalışarak başarıya ulaşacağız" dedi.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:42
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