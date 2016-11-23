Romanya'da tek hedef galibiyet!

Başkent Bükreş'teki Ulusal Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Paolo Mazzoleni yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 2-0 yenerek, 6 maçlık galibiyet özlemine son veren Osmanlıspor, Steaua Bükreş deplasmanına moralli çıkacak.

Grupta 4. maçlar sonunda 7 puanla lider durumda bulunan başkent temsilcisi, son sıradaki Rumen ekibini yenmesi halinde, ilk kez katıldığı organizasyonda bitime bir hafta kala son 32 turuna yükselecek.

Osmanlıspor, Ankara'da oynanan ilk maçta Steaua Bükreş'i 2-0 mağlup etmişti. Gruptaki tek yenilgisini Osmanlıspor'a karşı alan Rumen ekibi, diğer üç maçından beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşma öncesi Osmanlıspor'da cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Umar'ın, Steaua Bükreş maçında da oynaması beklenmiyor.

L Grubun'daki diğer maçta ise 5'er puanı bulunan Zürih ile Villarreal karşılaşacak. Letzigrund Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Gruptaki puan durumu şöyle: