 Romanya'da tek hedef galibiyet! – Fotomaç – 23 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Romanya'da tek hedef galibiyet!

    Romanya'da tek hedef galibiyet!

    UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda lider durumda bulunan Osmanlıspor, 5. hafta maçında yarın Rumen temsilcisi Steaua Bükreş'e konuk olacak.

    Başkent Bükreş'teki Ulusal Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Paolo Mazzoleni yönetecek.

    Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 2-0 yenerek, 6 maçlık galibiyet özlemine son veren Osmanlıspor, Steaua Bükreş deplasmanına moralli çıkacak.

    Grupta 4. maçlar sonunda 7 puanla lider durumda bulunan başkent temsilcisi, son sıradaki Rumen ekibini yenmesi halinde, ilk kez katıldığı organizasyonda bitime bir hafta kala son 32 turuna yükselecek.

    Osmanlıspor, Ankara'da oynanan ilk maçta Steaua Bükreş'i 2-0 mağlup etmişti. Gruptaki tek yenilgisini Osmanlıspor'a karşı alan Rumen ekibi, diğer üç maçından beraberlikle ayrıldı.

    Karşılaşma öncesi Osmanlıspor'da cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Umar'ın, Steaua Bükreş maçında da oynaması beklenmiyor.

    L Grubun'daki diğer maçta ise 5'er puanı bulunan Zürih ile Villarreal karşılaşacak. Letzigrund Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

    Gruptaki puan durumu şöyle:

    Takımlar

    O

    G

    B

    M

    A

    Y

    Av

    P

    Osmanlıspor

    4

    2

    1

    1

    7

    5

    2

    7

    Villarreal

    4

    1

    2

    1

    6

    6

    0

    5

    Zürih

    4

    1

    2

    1

    4

    4

    0

    5

    Steaua Bükreş

    4

    0

    3

    1

    2

    4

    -2

    3

    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Romanya'da tek hedef galibiyet! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle