Romanya'da tek hedef galibiyet!
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda lider durumda bulunan Osmanlıspor, 5. hafta maçında yarın Rumen temsilcisi Steaua Bükreş'e konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 2-0 yenerek, 6 maçlık galibiyet özlemine son veren Osmanlıspor, Steaua Bükreş deplasmanına moralli çıkacak.
Grupta 4. maçlar sonunda 7 puanla lider durumda bulunan başkent temsilcisi, son sıradaki Rumen ekibini yenmesi halinde, ilk kez katıldığı organizasyonda bitime bir hafta kala son 32 turuna yükselecek.
Osmanlıspor, Ankara'da oynanan ilk maçta Steaua Bükreş'i 2-0 mağlup etmişti. Gruptaki tek yenilgisini Osmanlıspor'a karşı alan Rumen ekibi, diğer üç maçından beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşma öncesi Osmanlıspor'da cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Umar'ın, Steaua Bükreş maçında da oynaması beklenmiyor.
L Grubun'daki diğer maçta ise 5'er puanı bulunan Zürih ile Villarreal karşılaşacak. Letzigrund Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.
Gruptaki puan durumu şöyle:
|
Takımlar
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
Av
|
P
|
Osmanlıspor
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
5
|
2
|
7
|
Villarreal
|
4
|
1
|
2
|
1
|
6
|
6
|
0
|
5
|
Zürih
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4
|
4
|
0
|
5
|
Steaua Bükreş
|
4
|
0
|
3
|
1
|
2
|
4
|
-2
|
3
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:20
- Rıdvan Dilmen büyük hedefini açıkladı
Toplam 12
Yorum
kaan Yorumcu olarak kalmali.
- Şimdi de Josef ve Volkan Şen
Toplam 1
Yorum
www bu v.sen i cekip konusmali biraz ve cabuk pas vermeli arkadasi bosken 3 kisinin arasina daliyor 1,2,3 degil herzaman sacmasapan sutlar sonra zorlayinca kas yirtik,kas atik vs.vs birde cok kabadayilasti artist alin sunun gazini.
- Rıdvan Dilmen büyük hedefini açıkladı
Toplam 12
Yorum
mehmet objektif senin dediğin ideal olan ama gerçekler çok farklı. bu zamanda iddialı konuşmayan reklam ve pazarlaması olmayanlar başarı olamıyor. hatırla şenol güneş milli takımı dünya üçüncüsü yaptı hocanın kıyafetini beğenmiyorlardı. malesef meslekte alçakgönüllü olanlar ilerliyemiyor. başkalarının seni alıp yükseltmesini beklemenin antalya da yaz günü kar yağmasını beklemekten farkı yok . ölene kadar beklersin yani.. artık insanlar iddialı konuşuyorlar. kendilerini de meth ediyorlar. zaman böyle. onun dışında Rıdvanı bir Fenerli olarak severim desteklerim. Dürüst bir insan olduğuna da inanıyorum. herkes adayını koyacak tabi. buna kimsenin itirazı olmaz.
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