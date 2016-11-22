 Osmanlıspor'a İtalyan hakem – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Osmanlıspor'a İtalyan hakem

    Osmanlıspor'a İtalyan hakem

    Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi L Grubu 5. haftasında Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla yapacağı maçı, İtalya Futbol Federasyonundan Paolo Mazzoleni yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Perşembe günü Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da TSİ 21.00'de oynanacak Steaua Bükreş-Osmanlıspor müsabakasında, Paolo Mazzoleni düdük çalacak.

    Karşılaşmada İtalyan hakemin yardımcılıklarını, Alessandro Giallatini ve Filippo Meli yapacak. Riccardo Di Fiore'nin dördüncü hakem olarak görev alacağı mücadelenin ilave yardımcı hakemleri ise Marco Guida ve Massimiliano Irrati olacak.

    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:26
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