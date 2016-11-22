Osmanlıspor'a İtalyan hakem

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Perşembe günü Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da TSİ 21.00'de oynanacak Steaua Bükreş-Osmanlıspor müsabakasında, Paolo Mazzoleni düdük çalacak.

Karşılaşmada İtalyan hakemin yardımcılıklarını, Alessandro Giallatini ve Filippo Meli yapacak. Riccardo Di Fiore'nin dördüncü hakem olarak görev alacağı mücadelenin ilave yardımcı hakemleri ise Marco Guida ve Massimiliano Irrati olacak.