Osmanlıspor'a İtalyan hakem
Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi L Grubu 5. haftasında Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla yapacağı maçı, İtalya Futbol Federasyonundan Paolo Mazzoleni yönetecek.
Karşılaşmada İtalyan hakemin yardımcılıklarını, Alessandro Giallatini ve Filippo Meli yapacak. Riccardo Di Fiore'nin dördüncü hakem olarak görev alacağı mücadelenin ilave yardımcı hakemleri ise Marco Guida ve Massimiliano Irrati olacak.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 14:26
- Biz bu Fener’i yeneriz
Toplam 92
Yorum
murat bizkendi evimzde gs yenemedik deil 2/3 topcunun labaliginden yenemedik sen daha kendi evinde kayseri yenemiyorsun başakşehire basılıyorsun bursaya evinde çakılıyorsun daha sayımmı boş konuşma naş
- Biz bu Fener’i yeneriz
Toplam 92
Yorum
murat hakan biz beşiktaşız sizin civcivinize benzemeyiz haftaya boyunuzun ölçüsünü verelim anlarsın.
- Luis Cavanda pişman etti
Toplam 7
Yorum
horoz çok yönetim inşaat derdinde arsa derdinde futbolcudan kim anlar linnese şansmı verdiniz adam bi maç oynar 10 maç yok böyle topçumu kazanılır sabride cavandada linnes etmez ama bunu kimse göremez çünkü sabri selçuk sneijder takımda horoz çok
Osmanlıspor'a İtalyan hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.