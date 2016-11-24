 Şimdi fetih zamanı – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Şimdi fetih zamanı

    Şimdi fetih zamanı

    Osmanlı zirve için S.Bükreş’e konuk olacak. Konya da Shakhtar deplasmanında ‘ya tamam ya da devam’ diyecek.

    L Grubu'nda 7 puanla lider olan Osmanlıspor, Romanya'da Steaua Bükreş'e konuk olacak. En yakın rakibinin 2 puan önünde bulunan Başkent ekibinde cezalı futbolcu bulunmazken, sakat Lukasz ile Umar'ın durumu maç saatinde belli olacak. Tivibu Spor 2'den yayınlanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

    Avrupa'daki diğer temsilcimiz Konyaspor ise Shakhtar ile Ukrayna'da kozlarını paylaşacak. H Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan yeşil-beyazlılar, kaybetmesi halinde umutlarını kaybedecek. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, kazanırsa gruptan çıkma şansını son maçlara bırakacak. 21.00'deki bu 90 dakika da Tivibu Spor 3'ten yayınlanacak.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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