Şimdi fetih zamanı
Osmanlı zirve için S.Bükreş’e konuk olacak. Konya da Shakhtar deplasmanında ‘ya tamam ya da devam’ diyecek.
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda 7 puanla lider olan Osmanlıspor, Romanya'da Steaua Bükreş'e konuk olacak. En yakın rakibinin 2 puan önünde bulunan Başkent ekibinde cezalı futbolcu bulunmazken, sakat Lukasz ile Umar'ın durumu maç saatinde belli olacak. Tivibu Spor 2'den yayınlanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Avrupa'daki diğer temsilcimiz Konyaspor ise Shakhtar ile Ukrayna'da kozlarını paylaşacak. H Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan yeşil-beyazlılar, kaybetmesi halinde umutlarını kaybedecek. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, kazanırsa gruptan çıkma şansını son maçlara bırakacak. 21.00'deki bu 90 dakika da Tivibu Spor 3'ten yayınlanacak.
Avrupa'daki diğer temsilcimiz Konyaspor ise Shakhtar ile Ukrayna'da kozlarını paylaşacak. H Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan yeşil-beyazlılar, kaybetmesi halinde umutlarını kaybedecek. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, kazanırsa gruptan çıkma şansını son maçlara bırakacak. 21.00'deki bu 90 dakika da Tivibu Spor 3'ten yayınlanacak.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan flaş transfer açıklaması
Toplam 4
Yorum
erhan şimdiye kadar verdiğin emeklere teşekkür ederiz fakat kalmanı istemiyorum
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 1
Yorum
CLman GS coluk cocuga kalirsa onuynda sozleri boyle olur... nerde oynadigni ve oldugunu bilmeyen oyuncular ve anlatamayan yoneticiler..batirdiniz!
- Talisca harekatı
Toplam 1
Yorum
BJK1903 12 milyon euro olsa bile Al Fiko Başkan Talisca Turkiyenin Yeni Alexi Asla Kacırmamaliyiz
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