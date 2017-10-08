HELAL OLSUN SİZE
Türkiye Ampute Milli Takımı, Polonya'yı 2-0 yenerek finale yükseldi. Milli Takım, Pazartesi günü saat 17:30'da İngiltere ile finalde karşılaşacak.
TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımımız, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi. TRTSPOR'dan canlı yayınlanan maçta Milli Takımımız, Rahmi'nin 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Serkan'ın 50+1'deki golü ile Millilerimiz farkı 2'ye çıkardı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Milli Takımımız, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı.
Ampute Milli Takımı'nın Pazartesi günü Vodafone Park'ta İngiltere ile oynayacağı final maçının saati 19:00 olarak değiştirildi. Biletler ise ücretsiz.
DURSUN ÖZBEK'TEN AMPUTE MİLLİ TAKIMINA DESTEK
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nda, Milli Takımımızın Polonya'yı 2-0 yenip finale çıktığı maçı izleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mücadelenin ardından TRT Spor'a kısa bir açıklama yaptı.
Maçla ilgili düşüncelerini dile getiren Dursun Özbek, "Göğsüm kabardı, söyleyecek çok bir şey yok, harika oynadılar. Ne diyeyim bilmiyorum. Hepsini terik ediyorum" dedi.
Özbek, "Yarın Vodafone Park'ta final maçına Galatasaray taraftarını çağıracak mısınız?" sorusuna ise "Hepsini çağıracağım" şeklinde cevap verdi.
????????????— Fotomaç (@fotomac) 8 Ekim 2017
-15-20 bin kişiye oynamak istiyoruz.
-Hayır. Büyük Beşiktaşlılar, tüm Türkiye tüm İstanbul halkı 41.903 kişi dolacak. İnanıyoruz. pic.twitter.com/JpT3SFNtuH
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:55
-
SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 73
Yorum
Kemalettin Şahin Milli Takıma Deportivo Emre,Honnvar Kenan,FB M.Ekici,H,Ali Kaldırım,GS Sinan,TS Olcay,Karabük Ceyhun, Bursa Yusuf,B,Şehir Tunay,Kerim alın,,
-
"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 14
Yorum
hikayelere karnımız tok ben söyliyim TS abdulkadir yusuf okay olcay! sen bir kuklasın seni oraya konuş diye çıkarmışlar shaktar da kaç ukraynalı oynattın hoca?
-
"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 14
Yorum
izmirli mutlu tff sorunlu mhk sorunlu pfdk sorunlu herşeyiniz sorunlu gidin kardeşim ülke sizin gibilerden kurtulsun
HELAL OLSUN SİZE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.