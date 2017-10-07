LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!

Dün İzlanda'ya 3-0 yenilerek Dünya Kupası'na katılma şansımızı kaybettik. Lucescu'nun 18 kişilik maç kadrosuna Serdar Aziz ve Cengiz Ünder'i almaması, stoperde Mehmet Topal'a görev vermesi, 2-0 gerideyken Nuri Şahin'i çıkarıp Ozan Tufan'ı sahaya sürmesi ve Arda Turan'ın oyundan çıkarken yaptıkları artık geride kaldı. Şu an ortada gün gibi bir gerçek var ve Türkiye 2018 Dünya Kupası'na gidemiyor!..



Şimdi önümüze bakacağız...

Herkesin artık yüksek sesle seslendirdiği bir konu var. Bu oyuncularla olmuyor! Artık değişim şart hem de baştan ayağa... Türk milleti genç oyunculara güveniyor, şans verilsin istiyor... Pazartesi günü oynanacak Finlandiya karşılaşması iki takım için de artık formalite maçı... Bu maçta güzel futbol ve gelecek vaat eden oyuncuları izlemek istiyoruz... Lucescu'ya buradan açık mektup yazıyoruz, Finlandiya karşısına genç oyunculardan kurulu bir 11'le çıkalım... Artık hesap kitap zamanı değil, hiçbir şansımızın kalmadığı son maçta iyi futbol izlemek istiyoruz...

Finlandiya maçına aşağıdaki dizilişle çıkalım!



