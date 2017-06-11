Tek hedef galibiyet

Terim’le birlikte basın toplantısına katılan Yusuf, Berke Özer ve Emre Akbaba, milli takım atmosferinin farklı olduğunu ve Kosova’dan 3 puan alacaklarını belirttiler.

Terim ile birlikte basın toplantısına takımın genç isimleri katıldı. Kariyerinde ilk kez A milli takıma katılan Yusuf Yazıcı, "İyi çalıştık, iyi bir ortam yakaladık. Burada olmak benim için çok büyük bir öz güven. Kosova'dan 3 puan alıp diğer maçlara odaklanmak istiyoruz" ifadesini kullandı. Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer de milli takıma alındığı için çok şaşırdığını belirtip "Önemli olan burada kalıcı olmak. Bunu başarmak için çalışacağım. Sahaya da 3 puan için çıkacağız" dedi.



Alanyasporlu Emre Akbaba da çok iyi bir kamp dönemi geçirip rakibi iyi analiz ettiklerini dile getirdi ve şöyle dedi: "Slovenya'daki çalışmalarıız iyiydi. İnşallah bu maça da kazanmak için çıkıp istediğimizi alacağız."



İKİNCİ RANDEVU

Türkiye ile Kosova 2. kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. 12 Kasım 2016'da yapılan ilk maçı ay-yıldızlılar Burak ve Volkan Şen'in golleriyle 2-0 kazandı. Öte yandan, milliler yaptığı son 4 maçta hiç yenilmedi. Son yenilgisini 9 Ekim 2016'da İzlanda'dan alan milliler, sonrasında 2'si özel, 2'si resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik gördü.



HAZİRAN KARNESİ VASAT

A Milli Takım, haziran ayında bugüne kadar 76 maça çıktı. Bunların 35'ini kazanan milliler, 15 müsabakayı beraberlik, 26 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Ay-yıldızlılar bu maçlarda attıkları 108 gole karşılık kalesinde 96 gol gördü. Milli takım, haziran maçlarında en farklı galibiyetini 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 7-0 yenerek elde ederken, en ağır yenilgisine de aynı organizasyonda Batı Almanya'ya 7-2 kaybederek uğradı.



TÜRKİYE: 25-KOSOVA : 173

FIFA dünya sıralamasında Türkiye, Kosova'nın oldukça üstünde bulunuyor. FIFA'nın haziran ayı değerlendirmesine göre, Türkiye, 855 puanla 25'inci, 112 puanlı Kosova ise 173. sırada.



KOSOVA'NIN GALİBİYETİ YOK

FIFA'ya 13 Mayıs 2016'da üye olan Kosova, henüz resmi maç galibiyeti alamadı. Tarihindeki 6. resmi maça çıkacak Kosova, bu müsabakalarda 1 beraberlik, 4 yenilgi gördü.