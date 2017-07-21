Başakşehir’e yıldız yağıyor
Transferin flaş ekiplerinden Medipol Başakşehir, Manuel Da Costa ve Kerim Frei ile anlaşma sağladı.
Medipol Başakşehir'de yıldız yağmuru sürüyor... Geçtiğimiz sezon uzun süre şampiyonluk yarışından kopmayan ve bu sezon da kadrosuna önemli takviyeler yapan Bozbaykuşlar, Kerim Frei ve Faslı stoper Manuel da Costa'yı renklerine bağladı. Dün sağlık kontrolünden geçen Kerim ve Da Costa'nın imza töreni bugün 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak.
Geçen sezon Beşiktaş'ta Süper Lig'de 7 maçta forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, devre arasında gittiği Birmingham'la ise İngiltere Championship'te 13 maçta 1 gol atmıştı. 2013-2015 yıllarında Sivasspor'da forma giyen 31 yaşındaki Da Costa ise, son iki sezondur YunanisKerim Frei tan'da Olympiakos'ta oynuyordu.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:48
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
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