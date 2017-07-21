Başakşehir’e yıldız yağıyor

Medipol Başakşehir'de yıldız yağmuru sürüyor... Geçtiğimiz sezon uzun süre şampiyonluk yarışından kopmayan ve bu sezon da kadrosuna önemli takviyeler yapan Bozbaykuşlar, Kerim Frei ve Faslı stoper Manuel da Costa'yı renklerine bağladı. Dün sağlık kontrolünden geçen Kerim ve Da Costa'nın imza töreni bugün 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak.



Geçen sezon Beşiktaş'ta Süper Lig'de 7 maçta forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, devre arasında gittiği Birmingham'la ise İngiltere Championship'te 13 maçta 1 gol atmıştı. 2013-2015 yıllarında Sivasspor'da forma giyen 31 yaşındaki Da Costa ise, son iki sezondur YunanisKerim Frei tan'da Olympiakos'ta oynuyordu.