Mitrovic Başakşehir'e
Yalçın Ayhan ve Bekir İrtegün'le yolları ayırdıktan sonra Chedjou'nun sakatlığıyla sarsılan Medipol Başakşehir'de Beşiktaşlı Matej Mitrovic'in ismi gündeme geldi.
Medipol Başakşehir'in takımdan ayrılan savunmacıları Bekir İrtegün ve Yalçın Ayhan'ın yanına sakatlığından dolayı 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Chedjou'yu da eklediğimizde turuncu-lacivertlilerin defansı dağılmış durumda.
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve Medipol Başakşehir'le sözleşme imzalayan Aurelien Chedjou, dün yapılan antrenmanda sakatlandı. Chedjou'nun sol ayak bileğinde kırık olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Takıma Chedjou, Tunay Torun, Elia ve Clichy gibi önemli isimleri katan turuncu-lacivertli ekip, hücum hattını güçlendirmiş olsa da defansif açıdan sıkıntıya düşmüş gibi gözüküyor.
Yalçın Ayhan ve Bekir İrtegün ile yollarını ayıran Başakşehir'de Chedjou'nun hesapta olmayan sakatlığı sonrası Abdullah Avcı'nın elinde defans için sadece Epureanu ve Egemen kaldı.
Bunun üzerine yeniden stoper arayışına giren Medipol Başakşehir'de gündeme sürpriz biri isim geldi.
Turuncu-lacivertliler, Matej Mitrovic için Beşiktaş'a teklif göndermeye hazırlanıyor.
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Hırvat stoperi Başakşehir'in kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:34
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4 futbolcuya seyirden men cezası!
Toplam 3
Yorum
gülünç futbol seyrinden men cezası hiç güleceğim yoktu, soyunma odasındaki herkese çikolata alma cezası verseydiniz bari
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Muhammet Demir ile yollar ayrıldı
Toplam 11
Yorum
Bordo mavi Sayın usta lucescuyu getirecem dediğinde işi biliyor diye düşünmüştüm lucescuyu getiremedi herşey muhammet demir transferi gibi oldu
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''Gomez iyi ki bizden gitti''
Toplam 9
Yorum
Gsli Bu adam iyi avrupaya gitmeli. Türkiyede türk oyunculara değer vermiyoruz. Gerçekten avrupaya gitse başarılı olur
Mitrovic Başakşehir'e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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