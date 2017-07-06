Gael Clichy, Başakşehir'de!
Medipol Başakşehir, Fransız savunmacı Gael Clichy ile yarın resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Arsenal ve M. City forması altında Premier Lig'de 14 sezon geçiren Clichy'nin City ile olan kontratı sona ermişti. Yıllık 3.7 milyon euro isteyen Clichy'ye G.Saray 2.7 milyon euro vermişti..
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:38
-
Fikret Orman'dan Talisca ve Sosa açıklaması
Toplam 5
Yorum
ZX Çok tecrübeli takım olmaya doğru adım adım.! Dünyanın yaş ortalaması en yüksek takımı olmayalım da.! FİFA oyun süresini değiştirmedi. 90 Dk.
-
Süper Lig Fransa’da!
Toplam 3
Yorum
Burak Tineri yine çok kaçırmışsın bro, oglum az çekin be
-
Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı!
Toplam 30
Yorum
bk la bi yürü git adam 6 senedir adam kırmızı kart görmemiş üstelik defans oyuncusu yaptığı bir iki hareket on senedir unutulmamış
Gael Clichy, Başakşehir'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.