 Gael Clichy, Başakşehir'de! – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , Başakşehir'de!

    Gael Clichy, Başakşehir'de!

    Medipol Başakşehir, Fransız savunmacı ile yarın resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da transfer listesin olan Clichy'i renklerine bağladı. Dev rakibine transfer çalımı atan geçen sezonun iddialı takımı Başakşehir, kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmeyi sürdürüyor. İstanbul'a getirdiği Fransız futbolcuyla el sıkışan Başakşehir, yarın resmi sözleşmeyi tecrübeli savunmacıya imzalatacak.

    Arsenal ve M. City forması altında Premier Lig'de 14 sezon geçiren Clichy'nin City ile olan kontratı sona ermişti. Yıllık 3.7 milyon euro isteyen Clichy'ye G.Saray 2.7 milyon euro vermişti..
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gael Clichy, Başakşehir'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.