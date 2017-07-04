Clichy’yi Başakşehir kaptı
G.Saray’ın da teklif yaptığı Fransız sol bek, Bozbaykuşlar için İstanbul’a geldi.
Başakşehir, Adebayor'un da menajeri olan Clichy'nin temsilcisiyle masaya oturarak G.Saray'ın da teklifte bulunduğu oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi başardı. Başakşehir, yeni sezon öncesi şimdiye dek Eljero Elia, Aurelien Chedjou ve Tunay Torun'u kadrosuna katmıştı.
Arsenal ve M. City forması altında Premier Lig'de 14 sezon geçiren Clichy'nin City ile olan kontratı sona ermişti. Yıllık 3.7 milyon euro isteyen Clichy'ye G.Saray 2.7 milyon euro vermişti.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:27
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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