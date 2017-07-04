 Clichy’yi Başakşehir kaptı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Clichy’yi Başakşehir kaptı

    Clichy’yi Başakşehir kaptı

    G.Saray’ın da teklif yaptığı Fransız sol bek, Bozbaykuşlar için İstanbul’a geldi.

    , bir süredir transfer gündeminde olan 31 yaşındaki Fransız sol bek Gael Clichy'yi İstanbul'a getirtti. Atatürk Havalimanı'na gelen oyuncuyu, turuncu-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı. Bugün yapılacak görüşmenin ardından Clichy transferinin neticelendirilmesi bekleniyor.

    Başakşehir, Adebayor'un da menajeri olan Clichy'nin temsilcisiyle masaya oturarak G.Saray'ın da teklifte bulunduğu oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi başardı. Başakşehir, yeni sezon öncesi şimdiye dek Eljero Elia, Aurelien Chedjou ve Tunay Torun'u kadrosuna katmıştı.

    Arsenal ve M. City forması altında Premier Lig'de 14 sezon geçiren Clichy'nin City ile olan kontratı sona ermişti. Yıllık 3.7 milyon euro isteyen Clichy'ye G.Saray 2.7 milyon euro vermişti.



    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Clichy’yi Başakşehir kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.