 M. Başakşehir'den transfer harekatı – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    M. Başakşehir'den transfer harekatı

    M. Başakşehir'den transfer harekatı

    Bu sezon Süper Lig'de fırtınalar estirerek ligi ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'den transfer harekatı geldi.

    Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

    Turuncu lacivertli ekip, son olarak Rostov'da forma giyen Rus sol bek Fedor Kudryashov'u transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a davet etti.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:42
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