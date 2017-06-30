M. Başakşehir'den transfer harekatı
Bu sezon Süper Lig'de fırtınalar estirerek ligi ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'den transfer harekatı geldi.
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Turuncu lacivertli ekip, son olarak Rostov'da forma giyen Rus sol bek Fedor Kudryashov'u transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a davet etti.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:42
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
karaali 50 yıl uğruna,elimizde olan 5 takım 11 var , ve biz daha iyisini almak için ne cabalar sarfediyoruz ve yöneticilerde iş yapıyoruz.diyr.hadii
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
ya he castıllonun çürüdüğü filan yok bu takımda sana öyle geliyo
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
ahmet onazi ve castıllo satılmaz elindeki oyuncuları çıkartcak ilk önce
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