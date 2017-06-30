M. Başakşehir'den transfer harekatı

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Turuncu lacivertli ekip, son olarak Rostov'da forma giyen Rus sol bek Fedor Kudryashov'u transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a davet etti.



