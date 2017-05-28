Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a gönderme!
Adanaspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir, Twitter'dan rakibi Beşiktaş'a mesaj gönderdi.
"Şampiyon; kendi kutlamanı kendin yap istedik" şeklindeki paylaşımla Beşiktaş'a yarışın sürdüğü mesajını eğlenceli bir şekilde yollayan Başakşehir, Adanaspor'u da tebrik etti. Medipol Başakşehir, "Mücadelenizden dolayı tebrik ediyoruz. En kısa zamanda Süper Lig'e dönmenizi bekliyoruz" 'tweet'iyle konuğunu kutladı.
Daha önce de buna benzer mesajlarla sosyal medyayı çok iyi kullandığını gösteren lacivert-turunculular, Adanaspor'a kaybetseydi; Beşiktaş, Gaziantepspor maçını oynamadan şampiyonluğunu ilan edecekti.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:03
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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