 Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a gönderme! – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'den 'a gönderme!

    <a href="/index/medipol-basaksehir?id=b36488f3-fb07-4392-9cc7-2894df244015" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a>'den <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a gönderme!

    Adanaspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdüren , Twitter'dan rakibi 'a mesaj gönderdi.

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u, ilk yarıda 10 kişi kalmasına rağmen son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden , resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla şampiyonluk yarışındaki rakibi 'a mesaj gönderdi.



    "Şampiyon; kendi kutlamanı kendin yap istedik" şeklindeki paylaşımla 'a yarışın sürdüğü mesajını eğlenceli bir şekilde yollayan Başakşehir, Adanaspor'u da tebrik etti. , "Mücadelenizden dolayı tebrik ediyoruz. En kısa zamanda Süper Lig'e dönmenizi bekliyoruz" 'tweet'iyle konuğunu kutladı.

    Daha önce de buna benzer mesajlarla sosyal medyayı çok iyi kullandığını gösteren lacivert-turunculular, Adanaspor'a kaybetseydi; , Gaziantepspor maçını oynamadan şampiyonluğunu ilan edecekti.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'den 'a gönderme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.