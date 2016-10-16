"Hakem hatası olduğunu düşünüyorum"
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçında oyuna daha fazla hakim olduklarını ancak kazanamadıklarını söyledi.
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyun planına sahip iki takımın karşı karşıya geldiğini hatırlatarak, "Rakip şu anda sırtı kendi kalesine en yakın takımı. Direk oyun opsiyonları var, bekleri ligin hücuma en etki eden bekleri. Oyunun ilk yarısı tamamen iki tarafın dengeli oyunu şeklinde geçti. İkinci yarıda rakibi kalesine ittik. Set oyunu, oyunun yönünü değiştirmek ve kenar ortaları ile kazanmaya çalıştık. Oyuna rakipten daha fazla hakim olduk, rakibin beklerini etkisiz hale getirdik ama olmadı. İkinci yarıda oyunun karşılığını alamadık. Bugün ligin lideriyiz, bu da bizim için önemi bir gelişim. Bizim için yarış devam ediyor." dedi.
Atiker Konyaspor'un attığı golden önce, hakemin oyuncunun topu elle kontrol ettiğini görmediğinin altını çizen Avcı şunları söyledi:
"Yediğimiz golün başlangıcında hakem hatası olduğunu düşünüyorum. Herkesin dersine iyi çalışmasını istiyorum. Yediğimiz golün dışında rakibin forveti hava toplarında, topu almak için değil, stoperi bozmak için yükseldi. Bugün sahada 9 yerli ile oynadık. Rakip de 8 yerliyle oynadı. Bu da Türk insanına yatırım açısından önemli bir durum. Türk Milli Takımı için de seyredilmesi gereken doğru takımlar olduğumuzu düşünüyorum."
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:19
- Kadıköy'de ikinci yarı oynanıyor
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Yorum
Byyoztav Fenerbahçe devre arası transfer de mutlaka bir kaliteli 10 nimara almali
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Toplam 9
Yorum
Hasan Has Zamanında bu taraf Gökdeniz i fatih tekke yi yuhalamadi mi öze donus diyorsunuz kendi öz evlatlarimizi aglatmaktan başka birşey yapiyormuyuz bizden giden yerliler begenmedigimiz oyuncular bize karşı nasıl oynuyorlar ve skora katkı yapmıyorlar mi önce taraftar takımına sahip çıkacak ne olursa olsun biz sizin arkanizdayiz desteğini hissedecekler Şenol güneşi bile beğenmedi bu taraftar adam harikalar yaratıyor
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Toplam 8
Yorum
KENAN BABA Gitmiş ekşi sözlükten kopyala yapıştır yapmış yiyosa sen yarış oralarda
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