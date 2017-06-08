Mevlüt bombası

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile anlaşan Konyaspor, transferde de harekete geçti. Yönetim, 30 yaşındaki golcü futbolcuyla sözleşme imzalamak için geri sayıma geçti

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Atiker Konyaspor, transferde düğmeye bastı. İlk olarak Aykut Kocaman'ın yerine Mustafa Reşit Akçay ile teknik direktör sorunu çözen yeşil- beyazlılar, Mevlüt Erdinç'le de büyük ölçüde anlaştı. Geçtiğimiz sezonu Fransa 1. Lig takımlarından Metz'te kiralık olarak tamamlayan 30 yaşındaki forvet, Konyaspor'a imza atmak için geri sayıma geçti.



MÜTHİŞ KARİYER

2018 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Hannover 96'nın bonservis konusunda sıkıntı çıkarmadığı Mevlüt'ün, kısa süre içerisinde Konya'ya gelmesi bekleniyor. A Milli Takım formasını 35 kez giyen ve 8 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, kulüp kariyerinde de 7 farklı takımda oynadı. Profesyonel kariyerine Sochaux'da başlayan Mevlüt sırasıyla PSG, Rennes, St.Etienne, Hannover, Guingamp ve Metz formalarını giydi.