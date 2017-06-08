Mevlüt bombası
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile anlaşan Konyaspor, transferde de harekete geçti. Yönetim, 30 yaşındaki golcü futbolcuyla sözleşme imzalamak için geri sayıma geçti
MÜTHİŞ KARİYER
2018 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Hannover 96'nın bonservis konusunda sıkıntı çıkarmadığı Mevlüt'ün, kısa süre içerisinde Konya'ya gelmesi bekleniyor. A Milli Takım formasını 35 kez giyen ve 8 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, kulüp kariyerinde de 7 farklı takımda oynadı. Profesyonel kariyerine Sochaux'da başlayan Mevlüt sırasıyla PSG, Rennes, St.Etienne, Hannover, Guingamp ve Metz formalarını giydi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:12
-
Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
-
Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
-
Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
Mevlüt bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.