Konyaspor ve Antalyaspor farkı
Spor Toto Süper Lig'in başarı hikayelerine de yer verilen raporda son iki sezonda en büyük gelir artışını elde eden Atiker Konyaspor ve Antalyaspor'a da yer veriliyor. Buna göre, 2015-2016 futbol sezonunu 3'üncü sırada bitiren Atiker Konyaspor, 37.7 milyon TL olan naklen yayın gelirlerini yüzde 65,7 oranında artırarak 62,5 milyon TL'ye çıkardı. Kulübün ticari gelirleri de yaklaşık yüzde 40'lık artış ile 14,6 milyon TL'den 20.2 milyon TL'ye yükseldi. Yeşil-beyazlıların maç günü gelirleri de 5 milyon TL'den 6 milyon TL'ye çıktı. Antalyaspor ise Spor Toto Süper Lig'e yükselişi ile birlikte naklen yayın gelirlerini 3.2 milyon TL'den 41.2 milyon TL'ye çıkardı.
İNANILMAZ BİR TİCARİ GELİR
Kulübün yayın gelirlerinin toplam gelirleri içindeki payı yüzde 29'dan yüzde 55'e çıkmış oldu. Antalyaspor'un ticari gelirleri bir önceki sezona oranla yüzde 281 oranında artarken, yeni stadyuma geçişin de etkisiyle maç günü gelirleri 31 kat arttı.
İNANILMAZ BİR TİCARİ GELİR
Kulübün yayın gelirlerinin toplam gelirleri içindeki payı yüzde 29'dan yüzde 55'e çıkmış oldu. Antalyaspor'un ticari gelirleri bir önceki sezona oranla yüzde 281 oranında artarken, yeni stadyuma geçişin de etkisiyle maç günü gelirleri 31 kat arttı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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