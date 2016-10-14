 Konyaspor ve Antalyaspor farkı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Konyaspor ve farkı

    Konyaspor ve Antalyaspor farkı
    Toto Süper Lig'in başarı hikayelerine de yer verilen raporda son iki sezonda en büyük gelir artışını elde eden Atiker Konyaspor ve 'a da yer veriliyor. Buna göre, 2015-2016 sezonunu 3'üncü sırada bitiren Atiker Konyaspor, 37.7 milyon TL olan naklen yayın gelirlerini yüzde 65,7 oranında artırarak 62,5 milyon TL'ye çıkardı. Kulübün ticari gelirleri de yaklaşık yüzde 40'lık artış ile 14,6 milyon TL'den 20.2 milyon TL'ye yükseldi. Yeşil-beyazlıların maç günü gelirleri de 5 milyon TL'den 6 milyon TL'ye çıktı. Antalyaspor ise Spor Toto Süper Lig'e yükselişi ile birlikte naklen yayın gelirlerini 3.2 milyon TL'den 41.2 milyon TL'ye çıkardı.

    İNANILMAZ BİR TİCARİ GELİR
    Kulübün yayın gelirlerinin toplam gelirleri içindeki payı yüzde 29'dan yüzde 55'e çıkmış oldu. Antalyaspor'un ticari gelirleri bir önceki sezona oranla yüzde 281 oranında artarken, yeni stadyuma geçişin de etkisiyle maç günü gelirleri 31 kat arttı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:07
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