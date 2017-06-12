 Kasımpaşa Naim Sliti’yi bitiriyor – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’yi bitiriyor

    Kasımpaşa Naim Sliti’yi bitiriyor
    Sezonun flaş takımlarından ilk transferini yapıyor. İstanbul temsilcisi takımdan ayrılması kesinleşen Tunay Torun'un yerine Fransa'nın Lille takımının geçen sezon Red Star FC'ye kiraladığı ile her konuda anlaştı.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:25
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