 İşte Karabük’ün yeni hocası – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    İşte Karabük’ün yeni hocası

    İşte Karabük’ün yeni hocası
    GEÇTİĞİMİZ hafta Malatya yenilgisiyle sarsılan Karabük'te teknik direktör Erkan Sözeri istifa etmişti. Hafta başından bu yana hoca arayışlarını sürdüren kırmızı-mavililer, Avustralya'da mutlu sona ulaştı. Mavi ateşler, 44 yaşındaki Tony Popovic ile anlaştı. Ülkesinde Westren Sydney'i çalıştıran genç hoca, ilk sınavını G.Saray'a karşı verecek.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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