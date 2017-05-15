Kanarya pes etmiyor
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, dün taraftarı önünde Yakın Doğu’yu yıktı. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü final serisinde eşitliği yakaladı.
Kadınlar Basketbol Ligi Final serisinin 4. maçında kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, binlerce taraftarları önünde oynadığı müsabakayı 79-72 alarak, 2-0 geriye düştüğü seride eşitliği yakaladı. Serinin son maçı çarşamba günü Caferağa'da oynanacak ve kazanan şampiyonluğunu ilan edecek.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 47-42 önde girdi. İkinci yarıda ise büyük çekişme vardı. Karşılıklı sayılarla son dakikalara gelinirken, sarı-lacivertliler bu bölümde Parker ve Birsel'le sayılar buldu ve şampiyonluk şansını sürdürdü.
OLAYSIZ MAÇ YOK
İki takım arasında oynanan serinin tüm maçlarında gergin anlar yaşandı. Metro Enerji'deki dünkü karşılaşmada da Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ile asbaşkan Ozan Balaban, sahaya girerek hakemlerin yanına gitti ve kararlarına tepki gösterdi. Son çeyrekte ise Yakın Doğu'nun hocası Zafer Kalaycıoğlu'nun hakemlere itirazına tepki gösteren Uslu, saha kenarına kadar geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 47-42 önde girdi. İkinci yarıda ise büyük çekişme vardı. Karşılıklı sayılarla son dakikalara gelinirken, sarı-lacivertliler bu bölümde Parker ve Birsel'le sayılar buldu ve şampiyonluk şansını sürdürdü.
OLAYSIZ MAÇ YOK
İki takım arasında oynanan serinin tüm maçlarında gergin anlar yaşandı. Metro Enerji'deki dünkü karşılaşmada da Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ile asbaşkan Ozan Balaban, sahaya girerek hakemlerin yanına gitti ve kararlarına tepki gösterdi. Son çeyrekte ise Yakın Doğu'nun hocası Zafer Kalaycıoğlu'nun hakemlere itirazına tepki gösteren Uslu, saha kenarına kadar geldi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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