Tottenham'ı yıkan adam: Alonso
İngiltere'nin milli stadyumu olan Wembley'de oynanan ilk lig karşılaşması niteliğini de taşıyan Tottenham-Chelsea mücadelesinin galibi Chelsea oldu! Mavi-beyzalıları galibiyete götüren goller Marcos Alonso'dan geldi. Tottenham'ın tek golünü ise Michy Batshuayi, kendi kalesine göndererek kaydetti.
Premier Lig'in ilk haftasında evinde Burnley'e 3-2 mağlup olan Chelsea, mücadelenin 24. dakikasında Marcos Alonso ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.
Mücadelenin son dakikaları ise heyecan fırtınasına sahne oldu. Oyuna 79. dakikada giren Belçikalı Michy Batshuayi, 82. dakikada bir talihsizlik yaşadı. Genç santrfor, topu kendi ağlarına göndererek Tottenham'ı umutlandırdı.
Ancak Chelsea, bu golden sadece 5 dakika sonra bir kez daha öne geçti. Pedro'nun asistinde topu ağlarla buluşturan Alonso, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti ve Chelsea'ye bu sezonki ilk 3 puanını kazandırdı.
Chelsea bu sonuçla 11. sıraya yükselirken 3 puanda kalan Tottenham, 9. sıraya geriledi.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:11
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Demba Ba geri dönüyor
Toplam 9
Yorum
cenk taçtan gelen topu 180 derece dönüp vurarak gol yapabilen kaç türk forvet var yeryüzünde saysana
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Güneş'ten Tolga Zengin'e: Hazır ol
Toplam 22
Yorum
beyaz volkan babacanin da pili bitti, adam karabuk macinda gelen her sutu kaleye aldi 3.gol 35 metreden hemde, muslera her yan topu iceri aliyor!
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"Şu takıma Arda Turan da gelirse..."
Toplam 27
Yorum
s.cimbom onlar bir ardayla selçuğu tekrar bu takıma soksalar emellerine ulaşacaklarda.alın değerliyse selçukta ardada sizin olsun yeter kandırdığınız
Tottenham'ı yıkan adam: Alonso haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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