Tottenham'ı yıkan adam: Alonso

Premier Lig'in ilk haftasında evinde Burnley'e 3-2 mağlup olan Chelsea, mücadelenin 24. dakikasında Marcos Alonso ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Mücadelenin son dakikaları ise heyecan fırtınasına sahne oldu. Oyuna 79. dakikada giren Belçikalı Michy Batshuayi, 82. dakikada bir talihsizlik yaşadı. Genç santrfor, topu kendi ağlarına göndererek Tottenham'ı umutlandırdı.





Ancak Chelsea, bu golden sadece 5 dakika sonra bir kez daha öne geçti. Pedro'nun asistinde topu ağlarla buluşturan Alonso, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti ve Chelsea'ye bu sezonki ilk 3 puanını kazandırdı.

Chelsea bu sonuçla 11. sıraya yükselirken 3 puanda kalan Tottenham, 9. sıraya geriledi.