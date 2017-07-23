Asya Premier Lig kupası Liverpool'un
Premier League Asya Kupası finalinde Liverpool ve Licester City karşı karşıya geldi.
Leicester City 12. dakikada Islam Slimani'nin attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçirdi. Liverpool 20. dakikada Coutinho'nun Mohamed Salah'a harika pasında Salah aynı güzellikle vurdu ve Liverpool skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarı beraberlikle sona erecek derken sahneye çıkan yeni transfer Coutinho ceza sahası dışından attığı harika bir golle takımını soyunma odasına 2-1 önde götürdü.
İkinci yarı maçta başka gol olmayınca Liverpool - Leicester City'i finalde 2-1 yendi ve Premier League Asya Kupası'nın sahibi oldu.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:42
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
Asya Premier Lig kupası Liverpool'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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