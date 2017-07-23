 Asya Premier Lig kupası Liverpool'un – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Asya Premier Lig kupası 'un

    Asya Premier Lig kupası Liverpool'un

    Premier League Asya Kupası finalinde ve Licester City karşı karşıya geldi.

    Leicester City 12. dakikada Islam Slimani'nin attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçirdi. 20. dakikada Coutinho'nun Mohamed Salah'a harika pasında Salah aynı güzellikle vurdu ve Liverpool skoru 1-1'e getirdi.

    İlk yarı beraberlikle sona erecek derken sahneye çıkan yeni transfer Coutinho ceza sahası dışından attığı harika bir golle takımını soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

    İkinci yarı maçta başka gol olmayınca Liverpool - Leicester City'i finalde 2-1 yendi ve Premier League Asya Kupası'nın sahibi oldu.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
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