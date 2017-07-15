Bakayoko Chelsea'de
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız ekibi Monaco'dan transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Londra ekibinde 14 numaralı formayı giyecek Bakayoko, Chelsea'ye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Chelsea'yi izleyerek büyüdüm. Mükemmel bir kulübe katıldım. Sözleşmeyi imzalamak benim için doğal bir şeydi çünkü çocukluğumdan bu yana çok sevdiğim bir takıma geldim. Fantastik bir teknik direktör ve harika takım arkadaşlarının arasına katılmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Bakayoko, 2014'ten bu yana 100'ün üzerinde maça çıktığı Monaco ile geride kalan sezonda lig şampiyonluğu yaşadı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:28
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"Beşiktaş ile görüşüyoruz"
Toplam 17
Yorum
ULUZAR ANLAŞILAN OLCAYIN TS YE GELMESİ VE BAŞARILI OLMASI BİRİLERİNE DOĞUNMUŞ.LA ZORLAMI ALDIK.KAFASINA SİLAHMI DAYADIK.KIYMETİNİ BİLMEDİNİZ.AĞLAMA
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Toplam 35
Yorum
Bruma Sen Gittiysen bundan emin ol en kısa zamanda Tudor ve ekibi Ayhan Akman ve G.S yöneticileri teker teker gideceklerdir.kimse şüphe duymasın..
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Toplam 4
Yorum
xcvbn Helikopterlere var. İstanbulun tüm uçuş trafiğini yasaklayabilecek bir güç geliyor mu aklına?
Bakayoko Chelsea'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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