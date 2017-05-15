Premier Lig'de ikincilik Tottenham'ın

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham Hotspur'un konuğu Manchester United oldu. Ev sahibi Tottenham maça iyi başladı. 6. dakikada Victor Wanyama takımını 1-0 öne geçirdi.İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Tottenham, Harry Keane ile 49'da farkı ikiye çıkardı. Kırmızı Şeytanlar'ın tek golü 71. dakikada Wayne Rooney'den geldi. Maçta başka gol olmadı ve Tottenham 2-1'lik skorun ardından stadı White Hart Lane'e galibiyetle veda etmiş oldu.







Ayrıca bu maçla beraber başkent temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmemiş oldu

Pochettino'nun öğrencileri puanını 80 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Manchester United ise 65 puanla 6. sırada yer aldı.



