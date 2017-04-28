Manchester derbisinde gol sesi çıkmadı
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında oynanan derbide, Manchester City ile Manchester United golsüz berabere kaldı.
Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakip kaleye daha fazla giden taraf, ev sahibi Manchester City oldu. Manchester United, sakatlıkları bulunan Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba gibi yıldızlarından yoksun çıktığı maçta hücum hattında üretken bir performans sergileyemedi.
Konuk takımda Marouane Fellaini, 84. dakikada Sergio Agüero'ya kafa attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında, Manchester City forveti Gabriel Jesus'un rakip filelere gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
İki takımın da gol yollarında etkisiz kaldığı Manchester derbisi, 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Lig dördüncüsü Manchester City, bu sonuçla puanını 65 yaptı. Manchester United ise rakibinin bir puan gerisinde beşinci sırada yer aldı.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:55
- O kupa bizim olacak
Toplam 7
Yorum
Hasetler Efes adına konuşan, Fb düşmanı gizli sürüngenler sizin takımlarınız sahi nerede? Ne o adınızı kullanmaktan utanıyor musunuz yoksa?
- Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu
Toplam 6
Yorum
efe yahu size Beşiktaş takımımızın ruhu olan OLCAYI verdik.Nankör olmayın.Trabzonun hali ortadaydı.Şimdi güzel bir hava yakalandı.
- Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Toplam 1
Yorum
istifa yönetim... çift idmanlar sezon başı yapılması lazımdı lig bitiyor sen idman peşindesin taktik çalış takım dikine oynamıyor şutlar fiyasko ortalar bitik
Manchester derbisinde gol sesi çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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