İsmail Balaban'ın altın kemerini Bakan Kılıç taktı

Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen ve finalde İsmail Balaban'ın, Orhan Okulu'yu yenerek şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda, protokol tribünü önünde ödül töreni düzenlendi.



Başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban ile dereceye giren Orhan Okulu, Şaban Yılmaz ve Hamza Köseoğlu, kürsüye çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İsmail Balaban'ın altın kemerini takarken, daha sonra kürsüde bulunanlar birlikte poz verdi.



656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yılın başpehlivanı Recep Kara'nın cuma günü göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde İsmail Balaban'ın gönderden indirmesiyle sona erdi.



BAKAN KILIÇ: ''YENİLEME ÇALIŞMALARINA BU YIL BAŞLANACAK''

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nın yenilenmesi için gerekli onayların alındığını belirterek, çalışmalara bu yıl başlanacağını açıkladı.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final müsabakalarını er meydanında takip eden Bakan Kılıç, yayıncı kuruluş NTV Spor'a açıklamada bulundu.

Güreşlerde heyecanlı müsabakalar izlediklerini belirten Kılıç, tüm pehlivanları ortaya koydukları mücadelelerden dolayı kutladı.

Bakan Akif Çağatay Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında tüm vatandaşların, Türkiye'nin 81 ilinde hainliğe, ihanete karşı birlik ve beraberlik içerisinde tepkilerini ortaya koyduğunu hatırlattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Sarayiçi Er Meydanı'nda yenileme çalışmalarına bu yıl başlanacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçen sene buradaki finallerde Kırkpınar Er Meydanı'nı yenileyeceğimizi beyan etmiştik. Buranın tarihi bir alan olması, Anıtlar Kurulundan da izin alınması gerektiği için süreç beklediğimizden uzun sürdü. Şu anda herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz bunu tamamen üstleniyoruz. Edirnemize inşallah bunu kazandıracağız. Bu konuda yerel yönetim, valilik ile tüm siyaset açısından bir birliktelik var. Belediye Başkanımıza da bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten büyük destek verdi ve her türlü yardımı bize gösterdi. Buradaki tarihi mekanın tekrar canlanması için bir engel kalmadı. Son zamanlarda birçok sporcu kardeşimizin aldığı sonuçlarla seviniyoruz. Geleneksel sporlarımızın yaşatılması için hareket ediyoruz. Niyetimiz önümüzdeki seneye yetiştirmek. Proje ve inşaat aşamasında herhangi bir gecikme olmaz ise yetiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geleneksel sporları yakından takip etmesinin de farklı bir yansıması var. Sayın Başbakanımız da yakından takip ediyor."

Bakan Kılıç, Samsun'da yapılacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maskotu "Çakır"ın da Kırkpınar Er Meydanı'nda tribünleri selamladığını belirterek, "18 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Samsun'da 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisi var. 18-30 Temmuz tarihlerinde tüm sporseverlerimizi hem Samsun'a hem de ekran başına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



DERECEYE GİRENLER



656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren güreşçiler şunlar:

Minik-1:

1. Osman Nuri Çıldan (Muğla)

2. Abdullah Top (İstanbul)

3. Kutay Çökeren (Sinop)

3. Turgut Rasim Demir (Muğla)

Minik-2:

1. Cengizhan Ramazan Doğan (İstanbul)

2. Muhammet Enes Özcan (Muğla)

3. Onur Keskin (Bursa)

3. Engin Atar (İstanbul)

Teşvik-1:

1. Görkem Karabıyıklıdan (Edirne)

2. Semih Tomaş (Antalya)

3. Burhan Karabulut (Balıkesir)

3. Muhammet Şeref Akay (Antalya)

Teşvik-2:

1. Mahsun Bilgiç (Balıkesir)

2. Erkan Şahin (Bursa)

3. Ömer Faruk Kırat (Tokat)

3. Görkem Yasin Şefik (Antalya)

Tozkoparan:

1. Eray Yılmaz (Tokat)

2. Eren Kalkan (Çorum)

3. Tuncay Pırıldak (Antalya)

3. Mustafa Ali Çıldan (Muğla)

Ayak:

1. İhsan Derin (Balıkesir)

2. Samet Özdemir (Çanakkale)

3. Emre Ayyıldız (Çanakkale)

3. Emircan Aslan (İstanbul)

Deste-1:

1. Osman Kan (Antalya)

2. Kerem Kahya (Kocaeli)

3. Engincan Akşit (Antalya)

3. Kadir Keskin (Samsun)

Deste-2:

1. Ramazan Sarı (Kocaeli)

2. Arif Özen (İstanbul)

3. Süleyman Kozakoğulları (Antalya)

3. Abdülbaki Kara (Edirne)

Deste-3:

1. Nail Seyyar (Antalya)

2. Samed Uysal (Ankara)

3. Mehmet Can Kaya (Samsun)

3. Okan Şahin (Kocaeli)

Küçük orta küçük boy:

1. Mehmet Ali Avcı (Antalya)

2. İlhan Kırmızıkan (Antalya)

3. Semih Bayram Yılmaz (Antalya)

3. Salih Biçer (Antalya)

Küçük orta büyük boy:

1. Metin Alpaslan Temizce (Sakarya)

2. Menderes Saltık (İzmir)

3. Hüseyin Karakoyun (Antalya)

3. Mustafa Taş (Antalya)

Büyük orta:

1. Tolga Turan (Antalya)

2. Özkan Yılmaz (Samsun)

3. Gökhan Öz (Balıkesir)

3. Oğuz Kara (Antalya)

Başaltı:

1. Okan Acar (Antalya)

2. Kürşat Şevki Korkmaz (Antalya)

3. Hüseyin Gümüşalan (Kocaeli)

3. Semih Turgut (Yalova)

Baş:

1. İsmail Balaban (Antalya)

2. Orhan Okulu (Antalya)

3. Hamza Köseoğlu (Erzurum)

3. Şaban Yılmaz (Samsun)

En iyi peşrev çekenler:

1. Tansel Umut (Edirne)

2. Yiğit Gider (Edirne)

3. Çetin Mekeş (Edirne)