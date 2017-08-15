 Stopere 1.95’lik dev – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Stopere 1.95’lik dev

    Stopere 1.95’lik dev

    Göz-Göz, uzun süredir gündemindeki Hırvat stoperle el sıkıştı. A Millilerimizin de rakibi Hırvatistan’ın kadrosuna da seçilen Nizic’in hafta sonuna kadar İzmir’e geleceği öğrenildi.

    Son olarak İsviçre'nin Basel takımından sol bek Adama Traore'yi alan sarı kırmızılılar, ismi uzun süredir gündemde olan Hajduk Split'in stoperi Zoran Nizic'le de görüşmelerini hızlandırdı. Hırvat savunmacı ve kulübü ile transfer konusunda önemli mesafe kat eden yönetimin, 1.95 metre boyundaki dev stoperi hafta sonuna kadar İzmir'e getireceği vurgulandı. Yeni başlayan Hırvatistan liginde takımının değişmez isimlerinden biri olan 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, oynadığı 5 maçta 2 kez ağları havalandırdı. Milli takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki rakibi Hırvatistan'ın aday kadrosuna da çağrılan Nizic'in Hajduk'la 2019'a kadar kontratı bulunuyor.

    YUSUF'A MARKAJ
    Teknik Direktör Tamer Tuna'nın Nizic'in yanı sıra bir de kanat oyuncusu istediği, sarı-kırmızılı kurmayların Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan takıma kazandırmak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Bursaspor'un da gündemindeki genç futbolcu için önümüzdeki günlerde somut adımların atılacağı kaydedildi.



    ADAMA TRAORE GÖZTEPE'DE
    , 16. transferini sol beke yaptı. Daha önceden anlaşmaya varılan ve Teknik Direktör Tamer Tuna'nın F.Bahçe maçının ardından basın toplantısında duyurduğu, İsviçre'de Basel'de oynayan Fildişi Sahilli Adama Traore'yle 2 yıllık sözleşme imzalandı. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçen sezon Basel'de 31 karşılaşmada forma giydi.

    ?LEO'YA GÜN DOĞDU
    Göztepe'de daha önce takımdan gönderileceği açıklanan Leo Schwechlen'e gün doğdu. F.Bahçe maçında sürpriz şekilde 11'de yer alan ve takımın en iyileri arasında gösterilen Fransız savunmacının kalma ihtimalinin arttığı bildirildi. Kalmayı çok istediğini belirten Leo da, "Forma yarışında ben de varım" dedi.



    BERABERLİĞİ ABARTMAYALIM
    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, F.Bahçe beraberliğinin abartılmaması gerektiğini savundu. Sepil, "Oyuncularımızın Göztepe'ye yakışan bir futbol sergilemeleri hepimizi mutlu etti. Takım bana heyecan verdi. Ancak F.Bahçe maçına bakıp genelleme yapmak doğru değil. Futbolcular aynı performansı diğer maçlarda da gösterebilecek mi? Benim için ana kriter bu. Beraberliği de abartmayalım. Artık Kayserispor'u düşünmeliyiz" dedi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:51
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