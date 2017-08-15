Stopere 1.95’lik dev
Göz-Göz, uzun süredir gündemindeki Hırvat stoperle el sıkıştı. A Millilerimizin de rakibi Hırvatistan’ın kadrosuna da seçilen Nizic’in hafta sonuna kadar İzmir’e geleceği öğrenildi.
YUSUF'A MARKAJ
Teknik Direktör Tamer Tuna'nın Nizic'in yanı sıra bir de kanat oyuncusu istediği, sarı-kırmızılı kurmayların Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ı takıma kazandırmak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Bursaspor'un da gündemindeki genç futbolcu için önümüzdeki günlerde somut adımların atılacağı kaydedildi.
ADAMA TRAORE GÖZTEPE'DE
Göztepe, 16. transferini sol beke yaptı. Daha önceden anlaşmaya varılan ve Teknik Direktör Tamer Tuna'nın F.Bahçe maçının ardından basın toplantısında duyurduğu, İsviçre'de Basel'de oynayan Fildişi Sahilli Adama Traore'yle 2 yıllık sözleşme imzalandı. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçen sezon Basel'de 31 karşılaşmada forma giydi.
?LEO'YA GÜN DOĞDU
Göztepe'de daha önce takımdan gönderileceği açıklanan Leo Schwechlen'e gün doğdu. F.Bahçe maçında sürpriz şekilde 11'de yer alan ve takımın en iyileri arasında gösterilen Fransız savunmacının kalma ihtimalinin arttığı bildirildi. Kalmayı çok istediğini belirten Leo da, "Forma yarışında ben de varım" dedi.
BERABERLİĞİ ABARTMAYALIM
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, F.Bahçe beraberliğinin abartılmaması gerektiğini savundu. Sepil, "Oyuncularımızın Göztepe'ye yakışan bir futbol sergilemeleri hepimizi mutlu etti. Takım bana heyecan verdi. Ancak F.Bahçe maçına bakıp genelleme yapmak doğru değil. Futbolcular aynı performansı diğer maçlarda da gösterebilecek mi? Benim için ana kriter bu. Beraberliği de abartmayalım. Artık Kayserispor'u düşünmeliyiz" dedi.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:51
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Stopere 1.95’lik dev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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