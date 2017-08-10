 Sol bekte rota Lazaar – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Sol bekte rota

    Sol bekte rota Lazaar

    Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil’in “Maliyetini 1 milyon 900 bin euro’dan 700 bin euro’ya indirdik” dediği sol bekin İngiltere’de Newcastle’da oynayan Achraf olduğu öğrenildi

    Göztepe, sol bek arayışlarında sona geldi. Başkan Mehmet Sepil'in "Maliyetini 1 milyon 900 binden 700 bin euro'ya indirdik" dediği futbolcunun Faslı Achraf Lazaar olduğu öğrenildi.

    İzmir ekibinin, geçen sezon İngiltere'de Championship'ten Premier Lig'e yükselen Newcastle'da görev alan 'la da görüşmelere başladığı ifade edildi. Fas Milli Takımı'nda 17 kez oynayan 1.84 boyundaki, 25 yaşındaki oyuncunun teklife sıcak baktığı vurgulanırken, Göz-Göz'ün Fenerbahçe ile ligin ilk maçına kadar transferi netleştireceği kaydedildi. Kontratı 2021'de bitecek Lazaar, geçen sezon Newcastle'da 9 maçta forma giyebildi.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sol bekte rota Lazaar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.