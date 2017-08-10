Sol bekte rota Lazaar
Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil’in “Maliyetini 1 milyon 900 bin euro’dan 700 bin euro’ya indirdik” dediği sol bekin İngiltere’de Newcastle’da oynayan Achraf Lazaar olduğu öğrenildi
Göztepe, sol bek arayışlarında sona geldi. Başkan Mehmet Sepil'in "Maliyetini 1 milyon 900 binden 700 bin euro'ya indirdik" dediği futbolcunun Faslı Achraf Lazaar olduğu öğrenildi.
İzmir ekibinin, geçen sezon İngiltere'de Championship'ten Premier Lig'e yükselen Newcastle'da görev alan Lazaar'la da görüşmelere başladığı ifade edildi. Fas Milli Takımı'nda 17 kez oynayan 1.84 boyundaki, 25 yaşındaki oyuncunun teklife sıcak baktığı vurgulanırken, Göz-Göz'ün Fenerbahçe ile ligin ilk maçına kadar transferi netleştireceği kaydedildi. Kontratı 2021'de bitecek Lazaar, geçen sezon Newcastle'da 9 maçta forma giyebildi.
İzmir ekibinin, geçen sezon İngiltere'de Championship'ten Premier Lig'e yükselen Newcastle'da görev alan Lazaar'la da görüşmelere başladığı ifade edildi. Fas Milli Takımı'nda 17 kez oynayan 1.84 boyundaki, 25 yaşındaki oyuncunun teklife sıcak baktığı vurgulanırken, Göz-Göz'ün Fenerbahçe ile ligin ilk maçına kadar transferi netleştireceği kaydedildi. Kontratı 2021'de bitecek Lazaar, geçen sezon Newcastle'da 9 maçta forma giyebildi.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
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