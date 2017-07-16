Hainlerin kafasını kopartacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde konuştu. Erdoğan “15 Temmuz ilk değil, son saldırı olmayacaktır. FETÖ'nün DEAŞ'ın PKK'nın arkasında kimler var biliyoruz. Kafalarını kopartacağız" dedi.
15 Temmuz 2016... FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin dün 1. yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 milyon vatandaşa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "15 Temmuz ilk değil, son saldırı da olmayacaktır. FETÖ'nün PKK'nın, DEAŞ'ın arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Önce bu hainlerin kafalarını kopartacağız" diye konuştu. Bu sırada vatandaşlar "İdam... idam..." diye bağırdı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz hukuk devlediyiz. İdam, parlementoya gelir. Sonrasında da bana gelirse, ben de bunu onaylarım. Çünkü şehit ailelerinin evlerine gittiğimde, gazilerimizi evlerinde ziyaret ettiğimde görüyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor" ifadelerini kullandı.
'DARBECİLER İMANSIZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi göğsü iman dolu halkın, imansız darbecileri bozguna uğrattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "O gece milletimiz imanıyla, dünyanın en modern silahlarını yendi. Tekbirlerle tankın üzerine giden bir milleti kim esir edebilir. Sırtındaki tişörtünü tankın egzoz borusunun içine tıkamak suretiyle onu çalışmaz hale getiren imandır, iman" şeklinde konuştu.
Erdoğan, hain FETÖ'cülerin darbe girişiminde bulunduğu gecede halkın tarih yazdığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Önünde, sağında, solunda onlarca kişi vurulurken geri dönmeyi bir an bile akıllarından geçirmediler. 'Geri dön" diyenlere, 'Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz' cevabını verdiler. Ahhh şu köprülerin dili olsa da konuşsa, şehit kanlarıyla sulanan her karış toprağın dili olsa da yiğitlik nasıl olur tüm dünyaya anlatsa" ifadelerini kullandı.
'TEK TİP ELBİSE OLACAK'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hero' (Kahraman) yazılı tişörtüyle mahkemeye gelen hain FETÖ'cü hakkında da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onları tek tip elbise ile mahkemelere çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, hain kalkışma gecesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışarı çıkamadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi hain girişimde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gecenin sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde inşa edilen Şehitler Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:36
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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