Alaçatı’da çit kavgası
İki damadı ve bir koruması ile birlikte damadına ait restoranın yanındaki Yüzevler’e giden Terim, hem Yüzevler’in sabihini hem de 5 çalışanını darp etti, sandalyeler havada uçuştu.
ŞİKAYETİMİ GERİ ALMAM
Şikayetini geri alması istenen Aydoğdu, "Asla geri adım atmam" diye konuştu.
Olayın ardından aracılar devreye girerler ve gece boyunca Aydoğdu'yu arayarak şikayetini geri çekmesini isterler. Ancak bu telefonlara olumlu yanıt vermeyen Aydoğdu, şunları söyler: "Geri adım atmam. Çünkü haksız olan ben değilim. Fatih Terim ve yanındakiler rüzgâr yapmaya gelmişler. Keşke delikanlı gibi görüşseydiler. Asıl maç şimdi başlıyor." Aydoğdu; TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Adana Demirspor Kulübü eski başkanı...
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:41
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
Alaçatı’da çit kavgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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