 Alaçatı’da çit kavgası – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Alaçatı’da çit kavgası

    Alaçatı’da çit kavgası

    İki damadı ve bir koruması ile birlikte damadına ait restoranın yanındaki Yüzevler’e giden Terim, hem Yüzevler’in sabihini hem de 5 çalışanını darp etti, sandalyeler havada uçuştu.

    Tarih 14 Temmuz 2017... Yer; Alaçatı... Yüzevler ve Beeves adlı iki komşu restoran... Yüzevler'in sahibi Selahattin Aydoğdu... Beeves'in sahibi ise 'in damadı Ahmet Baran Çetin... Çetin, komşusu ile kendi restoranını ayırmak için tam ortaya hasırdan bir paravan çeker. Ancak bu durum kim olduğu bilinmeyen bir şahıs tarafından şikayet edilir. Çetin, şikayetçinin Aydoğdu olduğunu iddia eder ve durumu kayınpederi Fatih Terim'e anlatır. Fatih Terim, saat 20:45'te Aydoğdu'yu arar ve sorar: "Neden sıkıntı çıkartıyorsun..." Aydoğdu ise AVM yönetiminin görsel dokuyu bozduğu için bu paravana izin vermediğini söyler. Ancak Terim'in telefondaki tutumundan rahatsız olduğu için de, şu cevabı verir: - "Şikayetçi olan ben değilim. Fakat tavrınız hoş değil. Sizden çekinmem." Bu cevap üzerine sinirlenen Terim, Aydoğdu'yu yanıtlar: - "Şu an Bodrum'dayım. Bekle, Alaçatı'ya geliyorum..." Saatler 01:00'i gösterirken; Fatih Terim, iki damadı Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve koruması olduğu ileri sürülen sakallı bir şahısla birlikte bölgeye gelir. Bu andan sonra gelişenler, Aydoğdu'nun ifadelerine göre şöyle: Terim ve yanındakiler, restorana bahçe duvarından atlayarak girerler. Bu esnada Aydoğdu, "Hocam, müşteriler var. Gelin içeride başbaşa görüşelim" der. Ancak ortam gergindir ve bir anda kavga başlar. Volkan Bahçekapılı'nın mekandaki sandalyeleri sağa sola fırlattığı, kavgada Yüzevler'de çalışan 5 kişi yaralandı.



    ŞİKAYETİMİ GERİ ALMAM
    Şikayetini geri alması istenen Aydoğdu, "Asla geri adım atmam" diye konuştu.

    Olayın ardından aracılar devreye girerler ve gece boyunca Aydoğdu'yu arayarak şikayetini geri çekmesini isterler. Ancak bu telefonlara olumlu yanıt vermeyen Aydoğdu, şunları söyler: "Geri adım atmam. Çünkü haksız olan ben değilim. Fatih Terim ve yanındakiler rüzgâr yapmaya gelmişler. Keşke delikanlı gibi görüşseydiler. Asıl maç şimdi başlıyor." Aydoğdu; TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Adana Demirspor Kulübü eski başkanı...
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:41
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