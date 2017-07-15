 Gençler’e Fransız ön libero – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Gençler’e Fransız ön libero

    Gençler’e Fransız ön libero
    , orta sahasını Fransa'dan ile güçlendirdi. Kırmızı-siyahlıların genel menajeri Emrah Atasoy, 2. Lig'e düşen Nancy'de forma giyen ve ön liberoda oynayan Moritanya asıllı Fransız oyuncuyla 2 yıllık anlaşma yaptıklarını duyurdu. Tecrübeli ön libero, geçen sezon 30 karşılaşmada oynadı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençler’e Fransız ön libero haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.