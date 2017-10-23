Galatasaray'dan koreografi açıklaması
Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden Fenerbahçe maçında yapılan "Rocky" koreografisi ile ilgili açıklama yaptı.
İşte sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama:
Galatasaray taraftarı; kurucumuz Ali Sami Yen'den Metin Oktay'a; Gündüz Kılıç'tan Greame Souness'a; Avrupa'nın yeniden fethinin resmedildiği Fatih Sultan Mehmet'ten Aslan karakterine, Fatih Terim'den Setrak Dede'ye; Godfather'dan Fred Çakmaktaş'a kadar uzanan ve tüm dünyaya örnek olan koreografiler zincirine bir yenisini 22 Ekim 2017 Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinde ekledi... Her zaman olduğu gibi gerekli tüm resmi makamlardan onay alınarak Türk Telekom Stadyumu bir görsel şölene daha tanıklık etti.
Geçmişte olduğu gibi, dünyanın önde gelen taraftar grupları ve uluslararası medya organları günlerce, hatta haftalarca emek harcanarak hazırlanan bu "Rocky" koreografisinden övgüyle bahsetti.
Ancak... Masabaşı oyunlarında doktora yapanların yıllardır süregelen itibarsızlaştırma çabası derbi maçtan sonra yine hortladı... 2017-2018 sezonunun tek namağlup takımını aşağı çekmek isteyenlerin sinsi emelleri bir kez daha gün yüzüne çıktı. Biz yapılmak istenenin ne olduğunun farkındayız! Derbi öncesinden sonuna kadar televizyon programlarındaki kuklalardan, gazete sütunlarındaki piyonlara ve sosyal medyadaki tetikçilere kadar algı yaratılarak asıl gündem olması gereken hadiseler görmezden gelinmektedir.
Mayıs 2017'de Bursa'da açılan "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk" pankartından yola çıkarak hazırlanan, sayısız ödül almış "Rocky" filminin temasının işlendiği görsel şölen zavallıca çarpıtılmaya çalışılmaktadır. Aylardır Galatasaray tribünlerinde olan bir pankartın, kimsenin hayalinden geçemeyecek bir koreografiyle sunulmasını aşağılık terör örgütüne bağlayıp bu görsel muhteşemlikte bile o terör örgütünün reklamını yapan; koreografi bahane edilerek yine aşağılık terör örgütünün eli kanlı lideriyle Galatasaray ismini yan yana getirmeye çalışan hangi kurum, hangi kişi, hangi sosyal medya hesabı varsa her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız ve bunun sonuna kadar takipçisi olacağız.
Galatasaray Spor Kulübü
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:28
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Türk Telekom kapanabilir!
Toplam 34
Yorum
ARTIIK YETER SÜREKLİ DERBİLERDE FB NİN LEHİNE DİĞER TAKIMLARIN ALEYHİNE ÇALINAN ADALETSİZ YÖNETİMLERDEN BIKTIK.
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Tudor ve Kocaman'a teşekkür...
Toplam 9
Yorum
4 yıldız GS tamda ikinci yarıya iyi başlamıştı ,belhandaya kırmızı kart bence kolay çalındı net bir penaltı verilmedi HAKEM maçın önüne geçti .
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Türk Telekom kapanabilir!
Toplam 34
Yorum
ARTIK YETER İŞTE BU DURUMA HAKEMLER VE TFF SEBEP OLUYOR.ADAM GİBİ MAÇ YÖNETSELER ADİL OLSALAR O ZAMAN FUTBOLDA GELİŞİR.
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