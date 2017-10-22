Riekerink'ten derbi sözleri...

G.Saray eski Teknik Direktörü Riekerink, ezeli rakiplerinden kazandığı Türkiye Kupası'nın atmosferini anlattı. Akşam'da yer alan habere göre; Tudor'a 'Odaklanma' konusunda tavsiyelerde bulunan Hollandalı, favorisini de açıkladı: "G.Saray'ın yeniden dirilişinin bir parçası olduğumu düşünüyorum. O sezon G.Saray'ın 4. teknik direktörü olarak görev aldım. Aslında geldiğimde mental ve zihinsel olarak ölü bir takım devir aldığımı söylemem lazım. Önce yeniden inanmaya başladık. Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılım cezasını çekmek için kupayı almamız lazımdı. Aynı anda finansal fair play gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kaldık ama genel olarak başarılı bir dönem geçirdiğimizi söyleyebilirim.

O FİNALİ UNUTMAM MÜMKÜN DEĞİL

Benim ilk karşılaşmam aslında Fenerbahçe derbisine denk gelmişti. Terör olaylarından kaynaklı hatırlarsanız ertelenmişti. İlk maçımız 0-0 bitmişti. Aslında umutlarımızı yeşerten maç orasıydı diyebilirim. Aradaki puan farkları çok olmasına rağmen bu seviyelerin takımı olduğumuzu göstermemiz adına önemliydi. 1-0 kazanarak kupayı aldığımız maç da benim için unutulmazdı. Bende çok ayrı bir yeri var. Son derbi anımızda 2-0 kaybettiğimiz karşılaşmadan aslında umutluydum. Üst sıralarda yer edinebilmek adına önemliydi ama maalesef kazanmayı başaramadık.

ELBETTE EKSTRA BASKI OLUYOR

Bu biraz da kafalarda yaşanan bir duygu. Maç öncesi oyuncuları hazırlarken bunu anlamıyorsunuz ama maç sonunda acaba biraz fazla mı odaklanma yaptık diye içimden geçirdim. Çünkü Fenerbahçe deplasmanında kazanamama hissiyatı takım içinde çok hissediliyordu. Bu odaklanma baskı getirdi. Bugünkü maçta favori G.Saray. Hem oynadığı oyun hem de dönem itibarıyla maç G.Saray'a yakın görünüyor. Puan avantajını iyi kullanabilirse arayı açabilirler."

BELHANDA TAM BİR TAKIM OYUNCUSU

Hollandalı çalıştırıcı, 'Sneijder sayesinde G.Saray'a hoca oldu' iddialarını cevaplarken, Belhanda-Wes kıyaslaması da yaptı: "Ben teknik direktör olurken Sneijder'e bazı sorular sorulmuştur belki ama belirleyici olmamıştır. Kulüp içerisinde en yüksek antrenörlük lisansına ben sahip olduğum için beni tercih ettiler. Wesley Sneijder, G.Saray'a çok ciddi bir enerji ve sinerji kattı. Bunu herkes biliyor.

KADRODA DÜŞÜNÜLMEDİ

Kadroda düşünülmediği için ayrıldığını biliyorum. Galatasaray'ı bu sezon çok fazla izleme şansı bulamadım. Sneijder ile Belhanda arasındaki fark şu: Belhanda takım oyuncusu. Sneijder ise şahsi becerileri yüksek bir yapıda oynamayı seviyor."

'RİEKERİNK BEY' BENİ ONURLANDIRDI

"Beni çok onurlandıran bir tavırdı 'Riekerink Bey!'. Seyircilerin bu tarz bir harekette bulunacağını düşünmüyordum. Alt yapı sorumlusu olarak gelip daha sonra A takımın başına geçtim. Yeni bir kontrat veya başka bir şeyin peşine düşmedim. Önceliğim kazanmak ve başarı odaklıydı. Sanırım o yüzden beni böyle takdir ettiler."

BAŞARI OLURSA SEYİRCİ ARTAR &NBSP;

"4 ay içinde çok düşük seyirci sayısıyla başladık. İkinci sezonda başarı gelince 50 bin seyirciye kadar ulaştık. 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik derken Trabzon maçında haksız şekilde kaybettik. Başarı seyirci ile kesinlikle doğru orantılı. O dönemde bunu bire bir görmüştüm."

BENİM ZAMANIMDA EGOLAR TAVAN YAPTI

"Tudor kişisel olarak çok tanıdığım biri değil. İyi bir takım kurma imkanı verildi. Bizim dönemimizde daha çok takımı toparlama görevi verilmişti. Yeni bir felsefe olduğu için çok şanslı bir dönem olarak nitelendirilebilir. Bizim takımın yaş ortalaması biraz yüksekti. Kariyeri ilerlemiş oyuncular vardı. Bu sebeple egoların tavan yaptığı bir dönem olarak nitelendirilebilir. Baskın karakterler mevcuttu. Ben bir an evvel kendi vizyonumu ortaya koymaya çalıştım. Bu konuda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim."

MUSLERA'YI İSTERİM!..

"Bazı teklifler aldım ama bunlar benim istediğim teklifler değildi. Yeni bir takıma gitsem herhalde Muslera'yı alırdım. Yeni sözleşme imzaladığı için pahalı olabilir."

12 YAŞA DİKKAT EDİN

"Alt yapıda çok yetenekli oyuncu var. Mustafa Kapı'yı örnek gösterebiliriz. 14 yaşında olmasına rağmen o fırsatı iyi kullandı. '12 yaş grubuna dikkat' diyorum. Onlara çok iyi baksınlar."

OMURGADA GENÇLER OLMALI

"Gençler Türkiye'de çok az şans buluyor. Yurt dışından devamlı isimler geliyor ve geliştiremiyorsunuz. Bunun cevabını verebilirseniz, başarısızlığın cevabını da bulabilirsiniz. Emre Mor en beğendiğim isimlerden bir tanesi. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir de var."

TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM

"Yeni dönemde tekrar Türkiye'de çalışmayı istiyorum. Yeni bir yapılanmayla doğru fırsatı yakalarsam başarılı olurum. G.Saray'ı ve Türkiye'yi çok özledim."