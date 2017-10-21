 Melo'dan flaş derbi paylaşımı – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Melo'dan flaş derbi paylaşımı

    Melo'dan flaş derbi paylaşımı

    'ı yakından takip etmeye devam eden , derbi öncesi bir mesaj yayınladı ve 'ye ilginç bir teşekkürde bulundu.

    'ın eski oyuncularından , Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçı öncesinde bir mesaj yayınladı.

    Fenerbahçe'ye karşı birçok kez Galatasaray formasıyla mücadele eden ve kariyerini Brezilya'da sürdürmesine rağmen sarı-kırmızılı takımla ve taraftarıyla bağını koparmayan Melo, Instagram'da bir paylaşımda bulundu.

    Melo paylaşımında Fenerbahçe'ye bir gönderme de yaparak, Kadıköy'de kazanılan şampiyonluk için Fenerbahçe'ye teşekkür etti.

    İşte Felipe Melo'nun o paylaşımı paylaşımında kullandığı ifadeler...

    ''Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha...Kalbim ve dualarım takımımla beraber...Tanrı'ya çok şükürler olsun ki bu derbiyi birçok sefer oynama fırsatım oldu ve bir tanesinden sonrada Kadıköy'de Şampiyonluk kupası kaldırdım,bana hayatımda bir daha yaşayamayacağım bir olay yaşattığın için sana ne kadar teşekkür etsem azdır Fenerbahçe...''Fenerbahçe...''

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:10
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