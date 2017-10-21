Melo'dan flaş derbi paylaşımı
Galatasaray'ı yakından takip etmeye devam eden Felipe Melo, derbi öncesi bir mesaj yayınladı ve Fenerbahçe'ye ilginç bir teşekkürde bulundu.
Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde bir mesaj yayınladı.
Fenerbahçe'ye karşı birçok kez Galatasaray formasıyla mücadele eden ve kariyerini Brezilya'da sürdürmesine rağmen sarı-kırmızılı takımla ve taraftarıyla bağını koparmayan Melo, Instagram'da bir paylaşımda bulundu.
Melo paylaşımında Fenerbahçe'ye bir gönderme de yaparak, Kadıköy'de kazanılan şampiyonluk için Fenerbahçe'ye teşekkür etti.
İşte Felipe Melo'nun o paylaşımı paylaşımında kullandığı ifadeler...
''Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha...Kalbim ve dualarım takımımla beraber...Tanrı'ya çok şükürler olsun ki bu derbiyi birçok sefer oynama fırsatım oldu ve bir tanesinden sonrada Kadıköy'de Şampiyonluk kupası kaldırdım,bana hayatımda bir daha yaşayamayacağım bir olay yaşattığın için sana ne kadar teşekkür etsem azdır Fenerbahçe...''Fenerbahçe...''
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:10
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Derbi ödemesi
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Ne primi anlamadım, futbolcuların TS'ye ödeme yapması lazım.
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900 milyon liralık derbi
Toplam 4
Yorum
serdar satmaya kalksan alan olmaz kendi kendilerine nasılda fiyat çekiyorlar
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''Kaybetmediler çünkü bizim gibi rakipleri yoktu''
Toplam 5
Yorum
bravo aynen tudor elimden gelen butor diyecek feneri gorunce herkes fenerin tokadini tadacak
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