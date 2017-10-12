Podolski Çin’i hiç istememiş

ASLAN'dan ayrıldıktan sonra Japonya'nın Vissel Kobe takımının yolunu tutan Lukas Podolski, Çin'den gelen astronomik teklifleri neden reddettiğini açıkladı. Alman yıldız "Çin'de 15-20 milyon euro kazanma fikri cazipti ancak görüşmelerde parayı kimin, ne zaman, ne kadar ödeyeceği bile tam belli değildi" dedi. Drogba da parasını tam alamadığı için ayrılıp Cimbom'un yolunu tutmuştu.