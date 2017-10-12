 Podolski Çin’i hiç istememiş – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Podolski Çin’i hiç istememiş

    Podolski Çin’i hiç istememiş
    ASLAN'dan ayrıldıktan sonra Japonya'nın Vissel Kobe takımının yolunu tutan Lukas Podolski, Çin'den gelen astronomik teklifleri neden reddettiğini açıkladı. Alman yıldız "Çin'de 15-20 milyon euro kazanma fikri cazipti ancak görüşmelerde parayı kimin, ne zaman, ne kadar ödeyeceği bile tam belli değildi" dedi. Drogba da parasını tam alamadığı için ayrılıp Cimbom'un yolunu tutmuştu.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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